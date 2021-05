Asociația Administratorilor de Fonduri din România continuă proiectul ”Economisește inteligent”

Programul de educație financiară îi învață pe cei interesați ABC-ul fondurilor de investiții și cum să economisească inteligent.

Oricine poate deveni investitor dacă este dispus să economisească lunar contravaloarea unei unități de fond care, de multe ori, nu depășește 50 de lei.

Cinci principii pentru investiții de succes în fonduri.

Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF), organizație profesională independentă, care reunește companii ce administrează active de aproape 10 miliarde de euro, lansează astăzi a doua etapă a proiectului de educație financiară ”Economisește inteligent!” prin care își propune să crească gradul de informare a românilor despre industria fondurilor de investiții și produsele specifice dar și despre modul în care transformarea economiilor personale în investiții poate contribui la creșterea bunăstării financiare a acestora.

În ciuda anului pandemic, investițiile în fonduri și-au menținut și în 2020 tendința crescătoare, astfel că, la finalul anului trecut, plasamentele la nivel european au ajuns la 18,8 trilioane EURO, cu 5,7% mai mult decât în anul anterior, conform datelor Asociației Europene a Administratorilor de Fonduri (EFAMA). Potrivit ultimului raport dat publicității de EFAMA, între statele europene cu cele mai mari plasamente în industria de asset-management regăsim Franța, Germania și Marea Britanie, cu valori între 1,8 și 2,5 trilioane EURO, pe ultimele locuri ale clasamentului situându-se state precum Grecia, România, Slovacia, Slovenia, Croația sau Bulgaria.

În România, la finalul anului trecut, nivelul activelor din industria de asset management s-a situat la 9,1 miliarde de euro (inclusiv fonduri străine vândute local). Calculele efectuate de reprezentanții AAF au arătat că în România investiția medie este de 450 euro pe persoană (raportat la populația țării), mai mică decât în alte state precum Grecia, unde deținerea medie este de 896 de euro/persoană, Cehia cu 1.403 euro investiție medie/persoană sau Polonia cu 1.660 euro investiție medie/persoană.

”Economisește inteligent este un proiect demarat în 2020, pe care îl ducem acum la un nivel următor, fiind un demers prin care ne propunem să ajutăm oamenii să înțeleagă că investiția în fonduri este o alternativă sustenabilă la soluțiile de economisire pe care le cunosc sau le folosesc. De asemenea, vrem să arătăm românilor că nivelul de bunăstare pe care îl doresc sau pe care vor să îl aibă depinde de deciziile financiare pe care le iau de-a lungul vieții profesionale. Alături de specialiști în piața de asset management ne-am propus să explicăm într-o manieră ușor de înțeles ce înseamnă industria, ce produse oferă, ce pași are de făcut o persoană care dorește să investească, ce principii sunt importante și pe ce durată de timp poți investi. Este un demers pe care îl considerăm util și necesar pentru orice român interesat de sănătatea lui financiară, indiferent de vârstă”, a declarat Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România.

Proiectul de educație financiară va include materiale și pastile informative de educație financiară care vor fi făcute publice în perioada mai-iunie și septembrie-noiembrie și vor răspunde întrebărilor frecvente pe care le adresează oricine este interesat de economisire inteligentă: ce sunt fondurile de investiții, de câți bani ai nevoie pentru a deveni investitor și de ce să investești; cât de accesibilă este pentru o persoană obișnuită calitatea de investitor, care sunt riscurile sau ce tip de investiție este potrivită profilului de risc al fiecăruia.

”Să punem bani deoparte, să-i agonisim, este un prim pas. Dar valoarea banilor acumulați este supusă atacului unui adversar redutabil, și anume inflația, care ne aduce, în timp, în situatia de a cumpăra mai puțin cu aceeași sumă de bani. Să facem o comparație cu fotbalul, la care se pricepe toată lumea. Dacă inflația ar fi o echipă de fotbal adversă, este una foarte eficientă în a înscrie goluri. Îți dă gol în portofel! E un meci pe care nu-l poți evita și trebuie să înscrii la rândul tau. Să zicem că avem o inflație anuală de 5%, adică am primit 5 goluri. Dacă ținem banii acasă sau într-un cont curent fără dobandă, pierdem meciul cu inflația cu scorul de 5-0. Adică pierdem 5% din puterea de cumpărare a banilor economisiți. Dacă, spre exemplu, facem niște depozite bancare cu 2% pe an, pierdem meciul cu 5-2 în favoarea inflației, adică pierdem 3% din puterea de cumpărare în loc de 5%. Dacă, însă, căutăm o cale mai eficientă de a investi propriile economii, am putea chiar câștiga meciul cu inflația. Spre exemplu, un randament de 7% pe an din investiții te pune în poziția de câștigător cu 7 la 5 în meciul cu inflația. Cu o diferență de 2 goluri, ai reușit practic să-ți crești valoarea banilor cu 2%. Averea ta poate crește atât prin acumulare – sume noi economisite, cât și prin plasarea eficentă a banilor în investiții – bani care produc alți bani. Cam aceasta este diferența între a economisi bani pur și simplu și a investi banii economisiți”, explică Jan Pricop, director executiv al AAF.

Cele cinci principii ale investițiilor în fonduri

Pentru investiții de succes nu se poate vorbi despre o rețetă dar există câteva reguli care, aplicate pe termen lung, pot aduce câștiguri ce pot fi o sursă importantă de venituri suplimentare la pensie sau pentru îndeplinirea unui obiectivcare implică resurse financiare. Printre principiile de respectat de către orice investitor se numără:

Investim pentru viitor, nu pe termene scurte. Volatilitatea este normală. Nu trebuie să te panichezi. Nu există o piață numai pe creștere, iar scăderile din piață pot reprezenta o nouă oportunitate de investire. Rămâi consecvent! Trebuie să te gândești că investești pe termen lung și nu faci speculații. Capitalizarea câștigului face miracole. Reinvestește câștigurile din investiții dacă nu ai nevoie de ele imediat! Diversifică! Nu pune toate ouăle într-un singur coș! E posibil ca unele investiții să scadă, altele să crească.

”Recomandarea mea este să începem cu produse simple, pe care le înțelegem. Este foarte important ca, atunci când decidem să devenim investitor, să înțelegem cum funcționează un produs și care sunt riscurile aferente. Trebuie să facem o diferență între ce înseamnă acțiune și obligațiune. Atunci când investim într-o acțiune devenim proprietar a unei mici părți din compania în care am investit. Când investim într-o obligațiune trebuie să știm că investim într-un instrument de datorie”, spune Cristian Pascu, vicepreședinte AAF.