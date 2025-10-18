Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO), la ceas aniversar: 35 de ani de activitate

Luni, 20 octombrie, la sediul Bibliotecii Academiei Române vor avea loc lucrările Conferinței Naționale a Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO). Un eveniment important pentru industria de profil din România și care marchează aniversarea a 35 de ani de activitate, precum și decernarea premiilor anuale “TROFEUL CALITĂȚII ARACO” . Mai mult, în cadrul evenimentului va fi prezentată și monografia “ARACO – 35 de ani. O istorie trăită a Asociației și a oamenilor săi de la 1990 la 2025…“.

La eveniment vor participa, pe lângă oficialități, reprezentanții celor mai importante companii de construcții din România, membre ARACO.

Un moment de bilanț subliniat de Laurențiu Plosceanu, Președinte ARACO și Vicepreședinte Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR): “ARACO a fost generat în 1990 ca un proiect al constructorilor din România din perspectiva nevoii de a naviga prin ape tulburi sau necartografiate. Atunci, nimeni nu și-a imaginat că vom fi contemporani și obligați să parcurgem, în ultimii 5 ani, rigorile stricte ale unei pandemii și ale unui război, în proximitate, cu multiple efecte economico-sociale și generator al unei ecuații de echilibru geopolitic.

Cele 3 lucrări monografice despre existența ARACO, publicate la 20, 25 și 30 de ani de activitate au readus în memorie distribuția personalităților care au fondat organizația alături de aceea a reprezentanților antreprenorilor care au asigurat existența și luptele acesteia până în prezent.

Lucrarea de față completează monografiile anterioare punctând principalele repere din activitatea Asociației în perioada 2020-2025. Veți regăsi și aici o parte a răspunsului la întrebarea “Ce a făcut ARACO pentru noi?”.

Un reper distinct este reprezentat de dimensiunea europeană a activității noastre, ARACO fiind un membru implicat al Federației Europene a Industriei Construcțiilor (FIEC), al Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) și un promotor al acțiunilor de interes pentru sectorul de construcții, și nu numai, în cadrul Comitetului Economic și Social European (CESE).

O dimensiune aparte o regăsiți în dinamica pledoariei Asociației pentru calitatea lucrărilor de construcții executate, prin perseverența continuării, în timp, a «Trofeului Calității ARACO» și opțiunea strategică a multor membri pentru a-și consolida reputația și competitivitatea prin proiecte realizate la standard de înaltă calitate “.

Dr. ec. George Constantin Păunescu, Președinte UGIR: “Aderarea ARACO la UGIR reprezintă voința de a participa activ la construcția unei voci unitare a întreprinzătorilor”

Cu ocazia aniversării a 35 de ani de activitate a Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții din România, Dr. ec. George Constantin Păunescu, Președintele Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR), a transmis un mesaj de felicitare dar și un apel la unitate și la o voce comună a întreprinzătorilor din România: “Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la fondarea Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO) , doresc să vă adresez, în numele Confederației patronale UGIR și al meu personal, cele mai calde felicitări pentru parcursul remarcabil, însoțit de viziune, responsabilitate și perseverență.

Într-un sector esențial pentru dezvoltarea economică și socială a țării noastre, ARACO a dovedit, de-a lungul deceniilor, o capacitate deosebită de a anticipa schimbările, de a promova mecanisme funcționale și de a susține interesele antreprenorilor din construcții într-un mediu economic, adesea, impredictibil. Acțiunile de leadership ale ARACO au fost și sunt un catalizator pentru coagularea unei comunități solide, animate de profesionalism, dialog și spirit asociativ.

Pentru asociere este nevoie de maturitate. Ați înțeles, înaintea multora, că doar prin concentrarea eforturilor, prin parteneriate durabile și printr-o reprezentare articulate în fața autorităților guvernamentale și a instituțiilor europene, se pot obține soluții sustenabile pentru mediul de afaceri din România.

Să vorbim despre “ apetitul întreprinzătorilor pentru asocierea în patronate“ în contextul mediului economic și legislativ, mereu în schimbare, care pun iscusința și flerul întreprinzătorilor români la încercare, pare puțin hazardat. Dar, totuși, acesta este rolul unei organizații patronale. Este vorba despre Asocierea întreprinzătorilor pentru a CONSTRUI împreună, prin dialog social cu autoritățile centrale și locale , o șansă mai bună pentru un mediu economic stabil și predictibil.

Vă mulțumim pentru angajamentul constant față de valorile antreprenoriale și pentru contribuția esențială pe care o aveți la consolidarea economiei românești.

Legitimitatea demersului nostru, în anii care vin, este asigurată de dimensiunea, forța, numărul companiilor membre. Mizele pe care le-ați definit pentru viitor – consolidarea expertizei profesionale în domeniul construcțiilor, recunoașterea necesității continue de inovare și de consolidare a companiilor românești, abordarea complexă a soluțiilor destinate forței de muncă care activează în acest sector- vă garantează prezența semnificativă în spațiul instituțional“.

Domenico Campogrande, Președinte FIEC: “Contăm pe ARACO să își continue contribuția valoroasă la organizația noastră”

Aniversarea a 35 de ani de la fondarea ARACO a fost salutată și de președintele Federației Europene a Industriei de Construcții, Domenico Campogrande: ”ARACO își sărbătorește cea de-a 35-a aniversare, Cu această ocazie, aș dori să transmit cele mai calde felicitări, atât personal cât și în numele tuturor membrilor FIEC. Atingerea unei astfel de etape importante este o dovadă clară a relevanței durabile a ARACO, a numărului solid de membri și a rolului recunoscut ca voce principală pentru sectorul construcțiilor din România“.

Dincolo de contribuția la modelarea legislației UE, FIEC joacă, de asemenea, un rol vital în sprijinirea membrilor săi în implementarea acesteia la nivel național. De aceea este atât de important ca FIEC să continue să consolideze cooperarea cu toți membrii săi, inclusiv ARACO, și să îi sprijine în consolidarea rolului lor la nivel național.

Prin urmare, contăm pe ARACO să își continue contribuția valoroasă la FIEC , așa cum a făcut-o în ultimii 30 de ani de apartenență” .

Trofeul Calității ARACO este o distincție profesională care a fost instituită în vederea stimulării preocupărilor pentru creșterea calității construcțiilor, dar și pentru a recompensa realizările deosebite în acest domeniu.

Distincția se acordă societăților de construcții pentru lucrări de calitate deosebită, finalizate în anul anterior acordării distincției.