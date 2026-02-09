Extern

Atacuri rusești cu drone și rachete asupra Ucrainei: morți, răniți și noi distrugeri la Odesa și Kiev

Noapte de foc în Ucraina

Forțele ruse au lansat, în noaptea de 8 spre 9 februarie, o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene, soldate cu cel puțin un mort și doi răniți, potrivit autorităților de la Kiev.

Orașul Odesa, din sudul Ucrainei, a fost ținta unui atac de amploare cu drone, care a provocat pagube importante infrastructurii rezidențiale, potrivit Kyiv Independent.
Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra apropierii dronelor rusești în jurul orei 00:30, iar martorii au relatat mai multe explozii.

Incendii, apartamente distruse și victime

Șeful Administrației Militare a Odesei, Serhiy Lysak, a anunțat izbucnirea unui incendiu într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje, precum și avarierea unei conducte de gaze.
De asemenea, au fost semnalate mașini incendiate.

Potrivit Serviciului de Urgență de Stat:

  • un bărbat de 35 de ani a murit;
  •  două persoane au fost rănite, inclusiv o tânără de 19 ani;
  • 21 de apartamente au fost avariate în cartierul Prymorskyi.

Kievul, vizat de un posibil atac cu rachete balistice

În aceeași noapte, Kievul a fost ținta unui atac aparent cu rachete balistice. Explozii au fost auzite în capitală în jurul orei 21:00, iar primarul Vitalii Klitschko a confirmat activarea apărării aeriene, îndemnând populația să rămână în adăposturi.

În urma atacului, energia electrică a fost întreruptă temporar în cel puțin un district al orașului. Nu au fost comunicate imediat informații despre eventuale ținte lovite.

Rețeaua energetică, sub presiune extremă

Atacurile au loc în contextul campaniei continue a Rusiei împotriva infrastructurii energetice ucrainene. Operatorul de stat Ukrenergo a avertizat că sistemul energetic este supus unei presiuni severe, după ce mai multe centrale nucleare au fost parțial deconectate în urma atacului masiv din noaptea de 7 februarie.

Comisia Europeană, dată în judecată de către avocații pentru drepturile omului

Situație critică la Kiev, înainte de ger extrem

Una dintre cele mai grave situații se înregistrează la Kiev, unde locuitorii au avut, timp de mai multe zile, doar 1,5–2 ore de electricitate pe zi.
Vine și un nou val de frig: temperaturile ar putea coborî până la -19°C, accentuând criza energetică.

Un comentariu

