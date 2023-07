Autoritățile austriece nu văd în prezent niciun risc în cazul Huawei

Austria consideră că nu există vreun risc în ceea ce privește rețelele 5G ale companiei Huawei.

Rudolf Schrefl, CEO-ul austriac al Drei (Hutchison) a declarat în timpul unui interviu că, dacă ar fi să excludem categoric Huawei și ZTE din rețele, Europa ar fi cu cinci ani în urmă la capitolul digitalizare. La aceasta adaugă că „ceilalți furnizori de infrastructură de rețea nu au capacitatea de a îndeplini aceste cerințe, iar acest lucru nu ar afecta doar vizibil domeniul telecomunicațiilor, ci și alte sectoare”.

Din punctul de vedere al lui Klaus M. Steinmaurer, Managing Director al RTR (The Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications) pentru departamentul de Telecomunicații și Poștă, companiile chineze de telecomunicații Huawei și ZTE nu reprezintă, în prezent, o amenințare la adresa securității rețelei în Austria. „Nu văd vreun motiv pentru a fi așa”, conform unui articol în Derstandard.

,,Dacă se va schimba ceva în această evaluare, voi reacționa imediat”, a asigurat managerul RTR. Situația este, în permanență, monitorizată și evaluată. Componentele de la Huawei și ZTE sunt folosite de majoritatea operatorilor de rețea austrieci. Secretarul de stat pentru digitalizare Florian Tursky (ÖVP) a afirmat că liniile directoare ale UE, privind securitatea rețelelor au fost deja implementate în Austria. Cu toate acestea, deoarece încă nu există o interdicție oficială, operatorii de rețea sunt liberi să continue să folosească componente de la Huawei sau ZTE pentru extinderea rețelei 5G.

Un raport Oxford Economics afirmă că excluderea Huawei ar putea crește costurile de investiții în 5G cu până la zeci de miliarde de euro, iar acestea vor fi suportate de către consumatorii europeni. Grupul avertizează că: ,,inovația ar fi împiedicată, iar piața UE ar fi distorsionată”.

