Autoritățile bulgare închid temporar Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

CNAIR informează participanții la trafic că, în perioada 04.06.2026 (joi) – 05.06.2026 (vineri), autoritățile bulgare vor restricționa circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, conform următorului program:

04.06.2026 , în intervalul orar 09:00 – 21:00 , circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule ;

În intervalul 04.06.2026, ora 21:00 – 05.06.2026, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul de mers către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului.

Pentru a evita blocajele și timpii mari de așteptare la graniță, participanții la trafic sunt rugați să utilizeze celelalte rute alternative pentru trecerea frontierei între România și Bulgaria: