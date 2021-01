BAAR anunță lansarea unui nou concept de comunicare

Comunicat BAAR

“No matter what” este noul concept de comunicare și laitmotivul sub care se vor desfășura activitățile de promovare ale BAAR în anul 2021. Prin intermediul noului concept, BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) își propune să comunice într-o manieră diferită, inovatoare și să ofere o nouă perspectivă- out of the box- asupra activității și obiectivelor sale, în relație cu publicul căruia i se adresează.

“No matter what” este o expresie reprezentativă pentru abordarea și activitatea biroului, reflectă elementele cheie ale culturii organizaționale: realizarea obiectivelor asumate, atitudine proactivă, respingerea, refuzul limitărilor și constrângerilor.

“No matter what” exprimă filosofia organizației, bazată pe optimism și dorința de a depăși obstacolele și pe încrederea în forțele proprii. Mădălin ROȘU, Președintele BAAR a declarat: “No matter what” este mai mult decât un simplu mesaj de marketing. Este o platformă de comunicare relevanta și reprezentativă care definește atitudinea proactivă a BAAR față de toate provocările momentului”.

Noul concept va permite Biroului să comunice, în special în mediul on-line dar nu numai, modul în care BAAR își reafirmă personalitatea și valorile, implicarea, disponibilitatea și hotărârea pentru realizarea obiectivelor asumate, în contextul național și internațional dificil, marcat de criza generată de Pandemia de „COVID -19”.

Printre acțiunile ce vor fi desfășurate în acest an, sub umbrela noului concept de comunicare “No matter what” se numără Conferința Națională a BAAR, eveniment care va avea loc în format online în primul trimestru și în format combinat, cu prezentă fizică și online, în ultimul trimestru al anului 2021, realizarea unor analize privind piața asigurărilor de autovehicule, dezvoltarea unor noi facilităti ale bazei de date AIDA, acțiuni destinate mass-media precum și publicarea de comunicate de presă care vor marca repere importante din activitatea Biroului.

De asemenea, BAAR va continua să acorde o importanță deosebită educației financiare a consumatorilor de asigurări atât prin elaborarea unor studii si analize proprii, cât și prin desfăsurarea unor acțiuni comune, împreună cu UNSAR si ASF, menite să contribuie la creșterea gradului de cunoaștere și informare a publicului din acest domeniu.

BAAR este o asociație profesională, de drept privat, independentă și autonomă a tuturor societătilor de asigurare, indiferent de formă de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în bază legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule (asigurători RCA) și care îndeplinește atribuțiile de birou național auto, de organism de plată a despăgubirilor, de organism de compensare, de centru de informare, precum și alte atribuții conferite prin lege.