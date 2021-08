Bagajul de vacanta: Ce incaltaminte nu trebuie sa iti lipseasca in concediu!

Vacanta este perioada cea mai asteptata de toata lumea, intrucat este oportunitatea perfecta pentru te putea relaxa, dupa un an intreg de stres si munca. Indiferent de anotimpul in care reusesti sa iti gasesti timp pentru o astfel de escapada, bagajul joaca un rol extrem de important pentru ca tu sa te poti bucura in liniste de un concediu de vis. Cum niciodata nu ai suficient loc in bagaj pentru haine sau perechi de incaltaminte atunci cand pleci in vacanta, trebuie sa inveti sa impachetezi eficient si doar lucrurile esentiale.

Top 3 tipuri de incaltaminte pe care trebuie neaparat sa le iei cu tine in vacanta!

Sandale

Sandalele sunt extrem de apreciate de catre doamnele din toata lumea, pentru versatilitatea si comoditatea lor. Acestea pot fi purtate in cadrul multor evenimente, si pot fi asortate cu usurinta unei tinute elegante sau casual. Daca ai plecat in concediu in sezonul cald, sau in zona in care tu calatoresti sunt temperaturi ridicate, alege cu incredere acest tip de incaltaminte. Iti vor face viata si vacanta mai usoare.. In cazul in care participi la un eveniment sau o gala, unde se impune un dress code, poti opta pentru mai multe tipuri de incaltaminte, in functie de codul vestimentar. Recomandat este sa alegi sandale elegante atunci cand ai o tinuta classy, intrucat nu ai cum sa dai gres cu ele. Alege unele cu toc subtire si inalt, in nuante cat mai neutre. In situatiile in care mergi la o plimbare relaxanta pentru a vizita atractiile principale din zona in care calatoresti, opteaza pentru sandale cat mai comode, tip gladiator sau joase cu toc gros sau fara toc.

Adidasii

Pantofii sport au fost mereu iubiti de catre doamne, datorita faptului ca sunt extrem de usor de purtat si sunt perfecti pentru o vacanta, fie ca alegi sa calatoresti la munte, mare sau pur si simplu vizitezi orase. Adidasii sunt potriviti pentru foarte multe tinute, in principiu casual, pentru ca iti ofera libertate de miscare pentru a putea vedea cat mai multe locuri si lucruri de neuitat. Daca iti doresti o pereche de adidasi cu care sa strabati lumea in lung si in lat, comanda acum de pe Reverse cele mai comode perechi de incaltaminte, care iti vin ajutor atunci cand iti alcatuiesti bagajul de vacanta si iti doresti doar lucruri calitative si versatile. Se adapteaza perfect unui outfit compus din jeans cu topuri simple, fuste sau pantaloni scurti cu camasi sau maiouri, sau rochii.

Botine

Botinele sunt un must have in garderoba oricarei femei, deoarece sunt piesa de rezistenta in vacanta atunci cand ai nevoie de o pereche de incaltaminte adaptabila atat unei tinute elegante, cat si uneia casual. Atunci cand esti constransa si trebuie sa iti alegi cu grija incaltamintea pentru sejurul ce urmeaza, alege intotdeauna botinele clasice, negre cu care poti purta absolut orice, de la rochii elegante sau sport, pana la blugi sau pantaloni scurti din denim. Opteaza pentru o pereche de botine cu toc gros si nu foarte inalt, deoarece este necesar ca in concediu sa te simti cat se poate de confortabil pentru a te bucura cu adevarat de aceasta experienta minunata.

Asadar, atunci cand planuiesti sa calatoresti, alege-ti cu grija perechile de incaltaminte pe care sa le impachetezi, deoarece spatiul din bagaj nu este niciodata de ajuns si nu iti poti lua foarte multe lucruri cu tine. Opteaza pentru incaltaminte cat mai comoda si versatila, ca sa ai parte de o vacanta fara griji.