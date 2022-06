BAT și ANPC: Toleranță zero față de comercializarea produselor cu nicotină către minori

– BAT continuă alături de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) campania „Alege asumat un comportament comercial curat”, în cele peste 32.000 de magazine partenere din România.

– De anul acesta, sancțiunile pentru vânzarea produselor din tutun către minori pot ajunge până la 20.000 de lei și închiderea unității comerciale.

– BAT și-a asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) pentru consumatori și societate, obiectiv care include reducerea impactului asupra sănătății.

Circa 32.000 de magazine partenere din România sunt incluse în campania derulată de BAT în parteneriat cu ANPC de toleranță zero față de comercializarea produselor cu nicotină către minori. Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea legii au fost înăsprite și, din acest an, ajung până la 20.000 de lei și închiderea unității. Campania „Alege asumat un comportament comercial curat” se desfășoară anual cu scopul de a preveni accesul persoanelor sub 18 ani la produse care nu le sunt destinate.

Întrucât niciun minor nu ar trebui să aibă acces la produse cu nicotină, ANPC pune la dispoziția consumatorilor numărul de contact 021/9551 – Telefonul consumatorilor, unde oricine poate sesiza încălcarea legii. Conform legislației în vigoare recent modificate, pentru comercializarea produselor cu nicotină către persoane sub 18 ani ANPC poate dispune amenzi de până la 20.000 lei și închiderea unității comerciale.

„Noi, cei de la BAT România, mulțumim partenerilor noștri comerciali care aleg responsabilitatea și respectarea legii și nu vând produse cu nicotină minorilor, refuzând comercializarea atunci când există dubii în legătură cu vârsta cumpărătorului. Aceasta nu este doar o obligație legală, ci și atitudinea corectă și responsabilă: nici un minor nu ar trebui să aibă acces la produse destinate exclusiv persoanelor majore”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice în cadrul BAT Europa Centrală și de Sud.

„Dacă te apuci de fumat înaintea vârstei de 18 ani, ți se va părea că ești un personaj interesant. Atât de interesant încât vei rămâne sclavul acestei decizii pentru o bună bucată de vreme. Recomand tinerilor să ia deciziile celor care astăzi cheltuie sume importante pentru a se lăsa de fumat. Teribilismul va dispărea și, în locul acestuia, rămân problemele de sănătate, respirație urât mirositoare și atitudinea unui dependent”, a declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC.

În România, BAT a desfășurat continuu, în ultimii 25 de ani, programe de informare a comercianților și consumatorilor cu privire la prevederile legale, dar și la motivele pentru care minorii nu trebuie să aibă acces la produsele cu nicotină. BAT dezvoltă un portofoliu de mărci puternice, marcat de transformarea industriei prin introducerea unor produse cu risc redus* față de țigarete. Toate produsele din portofoliul companiei, ca orice alt produs cu nicotină, sunt destinate exclusiv consumatorilor majori. De asemenea, odată cu dezvoltarea comerțului digital, modul de interacțiune cu consumatorii a evoluat, dar indiferent de canalele de comunicare și de comercializare utilizate, regulile și nevoia unor practici responsabile rămân aceleași.

Anul acesta, cadrul legal a fost modificat pentru a include sancțiuni mai aspre pentru comercializarea de produse cu tutun minorilor. Potrivit modificărilor recente introduse prin Legea nr. 64/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, comercializarea de produse din tutun persoanelor minore se sancționează cu amendă contravențională de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității pe o perioadă de 30 de zile la prima abatere. Săvârșirea unei noi contravenții la această lege se sancționează cu amenda contravențională de 20.000 de lei și cu măsura complementară de închidere a unității.