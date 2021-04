BCR: 22,4 mil tranzacţii contactless în transportul public

Aproape 2 milioane de plăți digitale s-au înregistrat în transportul public, în martie 2021, în plină pandemie, de trei ori mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut și incomparabil mai mari decât în 2019 (122.000)

Soluția de plată contactless a călătoriei în mijloacele de transport în comun a fost implementată de BCR și partenerii săi în 16 orașe din România, începând cu 2018

Orice posesor de card bancar Mastercard sau Visa, cu facilitate contactless, indiferent de banca emitentă, poate să-și achite călătoria prin simpla apropiere a cardului, telefonului, ceasului sau a altui dispozitiv cu tehnologie NFC de validatoarele disponibile în mașini, în mediu deplin securizat

Călătoria plătită contactless se face cu comision zero

Românii au adoptat rapid plățile contactless în transportul public, la trei ani de când BCR și partenerii săi au început să le introducă pe scară largă în cele mai importante orașe ale țării. Peste 22,4 milioane de astfel de tranzacții s-au înregistrat, în ultimii trei ani, din care aproximativ 2 milioane numai în luna martie 2021, într-un trend accelerat de creștere a utilizării, în contextul pandemiei.

De altfel, conform Visa, aceste cifre plasează România pe locul trei în Europa, după Marea Britanie și Polonia, la plățile digitale în domeniul transportului public.

“Evoluțiile din ultimii trei ani ne confirmă apetitul și deschiderea românilor pentru noile tehnologii, care le pot face viața mai bună și mai sigură. Un concept de Smart City, spre care tinde orice mare oraș, nu poate să înceapă decât cu dezvoltarea unui transport public inteligent, în care îți poți plăti călătoria cu cardul, ceasul sau telefonul contactless. Ne bucurăm că am reușit să introducem un astfel de sistem inteligent în 16 dintre cele mai mari orașe ale țării. Le mulțumesc partenerilor care au fost alături de noi în toți acești ani, deloc ușori, și autorităților locale care au înteles potențialul unei astfel de soluții. Efortul nostru spre digitalizarea României va continua, fiind unul dintre proiectele strategice ale BCR”, a declarat Dana Dima, vicepreședinte Retail & Private Banking BCR.

Până în prezent, soluția de plată contactless a fost introdusă de BCR în orașele: Sibiu, Arad, Oradea, Baia Mare, Timișoara, Iași, Reșița, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Buzău, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Sighișoara, București și Botoșani.

Sistemul implementat de BCR a fost construit având la bază arhitectura de funcționare reglementată de Mastercard și VISA, astfel încât orice card emis oriunde în lume sub însemnele celor două organizații să poată fi utilizat pentru plata călătoriilor.

„Soluția noastră a fost adaptată de la un oraș la altul, în funcție de specificul local al companiei de transport. Astfel, sistemul funcționează atât pe date mobile, dar și în regim de conectivitate pe fibră optică, așa cum se întâmplă la metroul din București. Tariful unei călătorii poate fi selectat și plătit inclusiv diferențiat, în funcție de distanța parcursă, așa cum a fost cazul multor orașe din țară. În anumite cazuri, am introdus și validatoare în autobuze care eliberează dovadă de plată, pe care utilizatorul o poate păstra până la coborârea din mijlocul de transport.Sistemul este extrem de simplu: călătorii trebuie să selecteze tariful, să apropie cardul bancar contactless de validatoarele din mijloacele de transport, după care vor primi imediat înștiințarea de realizare a tranzacției. Călătoria achitată astfel are comision zero și, prin urmare, același tarif ca cel perceput prin alte metode de plată deja existente”, a declarat Ciprian Nicolae, Șef Departament Acceptare Carduri, BCR.

În martie 2020, BCR a pus în funcțiune, în parteneriat cu Metrorex, un sistem similar în toate stațiile de metrou din București, care permite plata cu orice card bancar contactless la toate porțile de acces. Totodată, la Societatea de Transport București SA se lucrează în prezent la extinderea soluției pe tot parcul de vehicule, fiind disponibilă, în prezent, pe 760 mijloace de transport (autobuze Ottokar, Mercedes Hibryd, liniile de tramvai 41,1 și 10). Extinderea soluției pe tot parcul de vehicule al STB se va realiza odată cu înlocuirea vechilor validatoare. De altfel, aceasta este și prima soluție din România, implementată în aprilie 2020, care folosește validatoare contactless de ultimă generație, ce permit utilizarea atât a cardurilor contactless de transport tip Mifare, cât și a cardurilor bancare MasterCard și Visa.