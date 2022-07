BNR a decis o creștere uriașă pentru dobânda cheie. Ratele la credite se vor mări din nou

www.b1tv.ro

Economiştii spuneau că BNR ar putea creşte dobânda până la 4%, alţii mai pesimiști spuneau că aceasta va fi 4,5%. Nimeni nu s-a așteptat să se ajungă la 4,75%. În funcţie de dobânda cheie se calculează şi ROBOR, indicele în funcţie de care se ne cresc ratele.

BNR le dă o lovitură dură românilor cu credite

BNR a decis în şedinţa Consiliului de Administraţie să majoreze dobânda cheie cu un punct procentual, ceea ce se traduce printr-o lovitură dură pentru românii care au credite. În situația în care dobânda cheie ajungea la 4,5%, ROBOR ar fi trecut de 7% dar acum poate depăși chiar 8%.

Decizia a fost luată de BNR pentru a combate inflaţia cu care economia românească se luptă în ultima perioadă.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de miercuri, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele:

• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022.