Bolojan, după acuzațiile lui Grindeanu: „Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții”

Maria CERNĂTESCU (gds.ro)

Soarta Guvernului rămâne în aer! Liderii fostei coaliţii s-au întâlnit aseară cu preşedintele Nicuşor Dan, dar au venit fără să fi ajuns la un acord politic, aşa cum le ceruse şeful statului. Ambele tabere au pus pe masă câte o opţiune: PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu premier, iar PNL, USR şi UDMR au venit cu o variantă comună: Sigfried Mureşan. Însă, ambele au picat. Nicuşor Dan a criticat liberalii pentru că şi-au schimbat poziţia pe care o susţineau marţi şi face din nou apel la partide să ajungă la o înţelegere.

Întâlnirea de la Cotroceni a găsit partidele din fosta Coaliţie. în acelaşi impas, de care suntem deja sătui. PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a spus Ilie Bolojan într-o postare pe social-media.

Ce a spus Grindeanu:„PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”, a transmis Sorin Grindeanu.