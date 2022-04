Bugetul UE pentru 2023: „finanțare semnificativă” necesară pentru abordarea consecințelor războiului din Ucraina

• Perspective economice incerte din cauza consecințelor invaziei Ucrainei; • Bugetul UE pentru 2023 va juca un rol important în consolidarea economiei UE; • Mai multe fonduri pentru abordarea consecințelor geopolitice ale crizei.



Potrivit PE, prioritățile pentru bugetul UE pentru 2023 ar trebui să fie redresarea economică, sănătatea, tineretul și politicile climatice, precum și abordarea impactului invadarii Ucrainei. Rezoluția adoptată de Parlamentul European marți solicită un buget orientat spre viitor, care să corespundă priorităților politice ale UE de a asigura o uniune a sănătății mai puternică, de a realiza cu succes tranziția verde și cea digitală și de a promova o redresare echitabilă, favorabilă incluziunii, durabilă și rezilientă, inclusiv un sprijin sporit pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cu 463 de voturi pentru, 71 împotrivă și 97 abțineri, eurodeputații solicită investiții pentru promovarea statului de drept, a valorilor UE și a drepturilor fundamentale. Ei doresc, de asemenea, finanțare pentru a crea oportunități mai mari pentru toți, în special pentru tineri, și pentru a asigura consolidarea rolului UE în domeniul politicii externe.



Stimularea economiei UE, programe de sănătate și sprijinirea tinerilor



Eurodeputații constată că, în pofida semnalelor încurajatoare privind continuarea creșterii în 2022, persistă incertitudini în ceea ce privește perspectivele economice, având în vedere factori precum perturbarea lanțului de aprovizionare, prețurile ridicate la energie, creșterea inflației și continuarea pandemiei de COVID-19, precum și consecințele invaziei Ucrainei. Prin urmare, bugetul UE pentru 2023 „va juca un rol important în consolidarea economiei Uniunii”. Rezoluția afirmă că pandemia de COVID-19 a pus sistemele de sănătate publică „sub o presiune fără precedent și a exacerbat provocările existente”, cauzând, în același timp, „un impact negativ grav asupra tinerilor, a perspectivelor lor de angajare, a condițiilor de muncă și a sănătății mintale”. Eurodeputații salută prioritatea acordată politicii UE în domeniul sănătății și solicită resurse suplimentare și un „accent pe tineret, valorificând impulsul dat de Anul european al tineretului 2022, cu acțiuni și politici concrete”.



Reușita tranziției verzi



Potrivit deputaților, punerea în aplicare a Pactului verde și realizarea neutralității climatice până în 2050, precum și obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării vor „necesita investiții publice și private semnificative pentru a reduce decalajul în materie de investiții în tranziția verde și pentru a atinge obiectivele obligatorii ale Acordului de la Paris”. Rezoluția afirmă că, în acest context, „costul inacțiunii ar fi mult mai mare” și subliniază necesitatea unor „resurse ambițioase pentru a sprijini acțiunile în domeniul climei și al biodiversității, precum și protecția mediului”. Promovarea statului de drept, a valorilor UE, a drepturilor fundamentale și a aplicării acestora Pentru a asigura utilizarea adecvată a fondurilor UE și protejarea intereselor financiare ale Uniunii, Parlamentul insistă asupra faptului că mecanismul de condiționalitate privind statul de drept ar trebui aplicat „imediat și integral”. Preocupați de „deteriorarea semnificativă a statului de drept, a democrației și a drepturilor fundamentale (…) în unele state membre”, eurodeputații solicită, de asemenea, un „nivel ambițios de resurse” pentru programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și pentru programul „Justiție”. Invadarea Ucrainei Eurodeputații condamnă „invadarea ilegală, neprovocată și nejustificată a Ucrainei” de către Rusia și îndeamnă UE să „garanteze o finanțare semnificativă pentru a face față consecințelor geopolitice ale acesteia, inclusiv sprijin pentru primirea refugiaților”. În concluzie, Comisia și statele membre ar trebui „să mobilizeze toate mijloacele financiare disponibile pentru a sprijini Ucraina”.

Raportorul Nicolae Șefănuță (Renew Europe, România) a declarat: „Războiul din Ucraina a schimbat perspectiva actuală, din ultimul an al pandemiei în primul an de război. Bugetul UE este constrâns de cadrul financiar pe șapte ani care îi stabilește limitele. Acest aspect ar trebui revizuit, astfel încât să existe programe solide la nivel european. UE trebuie să ofere sprijin financiar ambițios pentru a ajuta statele membre și țările care găzduiesc refugiați și pentru a atenua consecințele războiului asupra energiei, agriculturii, economiei și securității. Acesta va fi rolul meu, de a mă asigura că UE va ajuta cetățenii și statele membre care au cea mai mare nevoie de ajutor.”



Etapele următoare



Comisia urmează să își prezinte propunerea pentru bugetul 2023 în iunie 2022, care va trebui să fie convenită între Consiliu și Parlament până la sfârșitul acestui an. Context Orientările bugetare sunt primul document elaborat de Parlamentul European în cursul procedurii bugetare anuale. Acestea stabilesc direcția solicitată de Parlament atunci când Comisia Europeana elaborează propunerea de buget pentru anul următor. Mai mult de 90% din bugetul UE este alocat cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor și întreprinderilor.