Burduja: Ministerul Energiei va lansa o nouă schemă de sprijin pentru stocare, până la finalul acestui an

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Ministerul Energiei va lansa, până la finalul acestui an, o nouă schemă de sprijin pentru stocare, cu un buget de 150 milioane euro, a afirmat joi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la conferința South East Europe Green EPC.

„La comitetul de investiţii din 22 octombrie am prioritizat stocarea. Am cerut 150 de milioane de euro, ne aşteptăm ca acest lucru să fie aprobat. Deci, până la finalul acestui an, noi sperăm chiar mai curând, să lansăm o nouă schemă de 150 de milioane de euro. Deci, cine n-a prins pe PNRR are şansa să aplice pe Fondul pentru Modernizare cu un buget şi mai generos – şi poate cu un interval de timp în care să livreze proiectul ceva mai flexibil. Stocarea înseamnă şi hidrocentrale cu acumulare prin pompaj. Lucrăm la un proiect de act normativ care să regleze nedreptăţile, dubla taxare, iar schema să se aplice şi la stocarea în baterii, dar şi la hidrocentralele cu acumulare prin pompaj”, a menţionat Sebastian Burduja, la evenimentul South East Europe Green EPC.

El a subliniat că stocarea reprezintă „prioritatea zero a sistemului energetic naţional”.

„Am reuşit să salvăm un apel de investiţii care era propus să fie eliminat din PNRR. Am negociat cu Comisia, l-am păstrat, l-am lansat, au fost depuse foarte multe proiecte, avem un buget total de 80 de milioane de euro. Sigur, nu e suficient, dar e un început – şi anticipăm în perioada imediat următoare, în două săptămâni ar fi un termen realist, să semnăm contractele. Ele sunt în fază de analiză a contestaţiilor, am terminat evaluarea, urmează contractarea şi, în măsura în care beneficiarii vor transmite documentele rapid, în două săptămâni să semnăm contractele. Anticipăm undeva la 1.500 de MWh până la finalul acestui an, anticipăm că vor fi puşi în sistem undeva la 100 de MW”, a adăugat ministrul.

În ceea ce priveşte capacităţile noi de producţie a energiei verzi, ministrul Energiei estimează 10.000 de MW în 2028-2030, cea mai mare parte fiind solar, apoi eolian.