Calificare pragmatică a echipei României în ”optimile” CE de fotbal

Multe calcule și multe discuții înaintea ultimei etape din Grupa E a Campionatului European de Fotbal, ce se desfășoară în Germania – mai ales având în vedere că toate cele patru echipe acumulaseră, fiecare, 3 puncte după primele două meciuri.

Dar, ca întotdeauna, contează ceea ce se întâmplă pe teren, nu pe hârtie.

Și, după cum probabil nimeni nu anticipa victoria la scor de forfait în fața unei Ucraine care teoretic era greu de învins, și desfășurarea primei reprize a meciului cu Slovacia a fost greu predictibilă.

În fața unui adversar care, tot ”pe hârtie”, părea cel mai accesibil din grupă, România a făcut, îndrăznesc să spun, cea mai slabă primă repriză de la actuala ediție a CE. (Sigur, să nu uităm că Slovacia a învins Belgia, dar a părut mai curând o victorie cu șansă, dacă luăm în calcul și cele două goluri anulate ale lui Lukaku).

Apărarea a arătat și slăbiciuni, iar în atac nu ne-a ieșit mai nimic, în afara unei acțiuni personale a lui Rațiu, unul dintre remarcații partidei (la care am crezut că mingea va intra în poartă, dar Dubravka s-a opus și apoi Ianis Hagi a reluat peste transversală) și a penalty-ului scos de același Ianis Hagi, care are meritul că a insistat și a obținut penalty la o acțiune pe partea dreaptă la care defensiva slovacă a fost surprinsă pe picior greșit, dar golul venit după execuția perfectă a lui Răzvan Marin a venit contrar cursului jocului, în care au fost ceva mai buni slovacii – sigur, fără să strălucească nici ei.

Nu am văzut toate acele șarje ofensive din meciul cu Ucraina, acea panică pe care o cream în apărarea adversă, iar apărarea a fost de prea multe ori ”visătoare”, inclusiv la golul marcat de Ondrej Duda, cu capul din centrul careului, nemarcat.

Nici Drăguș, un fotbalist extrem de talentat, nu a mai ”ieșit la rampă” ca în primul meci, iar Radu Drăgușin mi s-a părut că a alternat intervențiile bune cu erorile.

Dennis Man, introdus târziu, a mai reușit în final o șarjă ofensivă oarecum similară cu cea de la golul trei cu Ucraina, dar de data asta a punctat doar la impresia artistică…

Cel mai mult a ieșit în evidență portarul Niță, precis în intervenții și dând siguranță echipei chiar și când apărarea era mai ezitantă.

Slovacii și-au jucat cartea lor, dar noi nu am știut să profităm de șansa de a încheia mai rapid conturile, pentru a nu sta tot timpul cu ochii pe ceas și pe rezultatul din celălalt meci.

În repriza a doua, jocul s-a echilibrat, au existat două mari ocazii pentru fiecare echipă, ratate însă, iar treptat nimeni nu a mai riscat mare lucru.

Este clar că nici nu-și puteau permite să riște prea mult jucătorii niciuneia dintre echipe, pentru că la un moment dat a plouat torențial, iar orice șut care prindea iarba umedă s-ar fi putut dovedi fatal pentru portar, la fel ca și orice tentativă de deposedare eșuată.

România câștigă grupa, după ce și meciul dintre Belgia și Ucraina s-a terminat indecis (0-0), dar reamintim că orice gol înscris în ultimele minute, de oricare dintre echipe, ar fi schimbat dramatic situația în clasament.

O poziție care ne onorează, dar ne și obligă.

O creștere netă în valoare față de preliminarii

Acestea au fost lucrurile, cu bune și rele, care ne-au propulsat într-o poziție la care nici nu am fi sperat mai demult. Dacă am amintit de minusuri, trebuie să facem referire și la plusuri: România a crescut în valoare la acest turneu final față de meciurile din preliminarii, când mulți ziceau că nu avem nicio șansă în Germania. Uite că am avut, iar ”vârful de formă” l-am atins exact când a trebuit. Apoi, cea mai bună veste este că atunci când toți jucătorii sunt în ”stare de grație”, cum s-a întâmplat la meciul de debut, România poate pune probleme oricărui adversar.

Față de anii și chiar deceniile trecute, avem cea mai competitivă ”garnitură” pe care o putem alinia.

Trebuie însă să ne uităm cu atenție la ce ”nu merge” și să învățăm din greșeli, altfel ne vom plafona.

Să vedem ce va fi mai departe.

România va întâlni Olanda în ”optimi”

După rezultatele ultimelor partide din Grupa F, Georgia – Portugalia 2-0 și Turcia – Cehia 2-1, s-a stabilit și adversara României din ”optimi”, care va fi reprezentativa Olandei (Țările de Jos), și nu Slovenia, cum ar fi fost dacă Georgia pierdea cu Portugalia.

Sincer, e greu să faci un comentariu fără o mare marjă de eroare. Sunt convins că mulți voiau ca adversar Slovenia, dar știm ce s-a întâmplat odată la un meci de baraj, iar slovenii au încheiat totuși neînvinși o grupă din care au mai făcut parte Anglia, Danemarca și Serbia… Pe de altă parte, este de-a dreptul incredibil că Georgia a învins Portugalia cu 2-0, chiar dacă lusitanii nu mai puteau pierde calificarea…

Revenind la Olanda, ”Portocala mecanică” nu mai e chiar ce a fost odată, dovadă și recenta înfrângere în fața Austriei, dar cred că pornește favorită în meciul cu ”tricolorii”. Oricum, nu văd cum le-ar putea reproșa cineva băieților lui Iordănescu o eventuală înfrângere în meciul cu olandezii, dar sperăm să facă o figură cât mai frumoasă.