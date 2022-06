Calitatea produselor Eisberg a fost reconfirmată

Eisberg România, cel mai mare producător local de salate, a încheiat recent, cu succes, un proces complex de audit.

Timp de două săptămâni, compania a trecut cu brio prin mai multe proceduri de auditare a standardelor de calitate și siguranță a produselor pe care Eisberg le livrează către clienții din retail sau marile lanțuri de restaurante.

„În ultimele două săptămâni auditorii au verificat compania din punctul de vedere al managementului siguranței alimentare și au fost reconfirmate înaltele standarde în relația de furnizor al marilor lanțuri de restaurante, pentru fiecare în parte, obținând punctaje de 98 și respectiv 100%”, a declarat Gabriela Boldeanu, directorul de Calitate și Siguranța Alimentului de la Eisberg.

Calificativele și punctajele obținute în urma auditărilor reconfirmă atenția pe care Eisberg o acordă siguranței produsului.

„Am primit calificative și punctaje remarcabile, dar acestea sunt rezultatul atitudinii noastre permanente față îndeplinirea tuturor criteriilor de calitate și siguranță a produselor. Mai precis, după trei zile de auditare, British Retail Consortium (BRC) – cel mai prestigios program de standardizare a calității din domeniu – a acordat companiei calificativul A pentru activitatea desfășurată în ultimul an, în relația cu partenerii de retail. Am mai fost auditați de SQMS (Supplier Quality Management System) referitor la activitatea legată de relația cu McDonalds din ultimul an, unde am primit un punctaj de 98% și de FSA (Food Safety Audits) pentru activitatea din ultimii 3 ani legată de relația de aprovizionare cu lanțul de restaurante KFC. Aici trebuie menționat că FSA ne auditează la fiecare 3 ani deoarece noi suntem certificați GFSI (adică British Retail Consortium), care ne-a acordat standard de furnizor cu calificativ nivel 1. Iar în urma auditării Quality Assurance (QA), după două zile în care ne-a fost verificată activitatea de food safety în relația cu KFC, a venit confirmarea: suntem la 100%“, a explicat Gabriela Boldeanu.

„Auditul reprezintă pentru noi normalitatea. Eisberg este un producător de salate și alte legume ambalate – cu dimensiune și anvergură locală, cu distribuție națională, dar cu ADN elvețian, iar siguranța produsului este esențială. Încrederea clienților, care aleg la raft produsele noastre de peste 25 de ani și răspunsul partenerilor din sistemele de restaurante ne obligă la excelență. Iar punctajele și calificativele obținute înseamnă că rigoarea, precizia și atenția la detalii ne definesc și ne reprezintă”, a precizat Nicoleta Scarlat, directorul de Vânzări și Marketing al companiei.

Compania Eisberg este prezentă pe piața românească de peste 25 de ani, are în medie 100 de angajați, iar anul trecut a înregistrat o creștere de 18% a cifrei de afaceri.