Camioane pe hidrogen – s-a semnat memorandum de înțelegere pentru un nou coridor de hidrogen în Europa, în zona României. Cine este implicat

Patru companii din Europa au semnat oficial un Memorandum de Înțelegere (MoU) în cadrul Summitului Mondial al Hidrogenului de la Rotterdam, marcând lansarea Consorțiului SEE pentru mobilitate pe bază de hidrogen, potrivit presei de specialitate.

Inițiativa își propune să dezvolte un coridor de mobilitate bazat pe hidrogen la scară largă, care se va extinde în Europa de Est și Centrală spre Turcia și se va conecta la Europa de Vest. Conform planului, primul proiect pilot este așteptat să fie implementat în 2028 în Bulgaria.

Pentru ca sectorul mobilității să realizeze o tranziție energetică de succes, sunt necesari pași semnificativi, hidrogenul jucând un rol vital, potrivit sursei citate. Proiectul SEE Hydrogen Mobility va putea oferi inițiative eficiente din punct de vedere al costurilor, realiste, fiabile și cu emisii reduse de carbon. Proiectul, condus de SEE Hydrogen Ltd. (Bulgaria) și susținut de partenerii cheie RESATO Hydrogen Technology (Olanda), HyGear (Olanda) și Green Energy Park-Global (Olanda), își propune să construiască o infrastructură de mobilitate pentru camioane pe bază de hidrogen complet integrată până în 2031.

Prima etapă importantă este un proiect pilot care urmează să fie finalizat în Bulgaria până în 2028, care va include cel puțin trei stații de alimentare cu hidrogen (HRS), o instalație de producție a hidrogenului, peste 100 de camioane cu hidrogen și infrastructură digitală.

Infrastructura de transport

Implementarea completă include peste 100 de stații de realimentare cu hidrogen, distanțate la aproximativ 200 de kilometri una de cealaltă de-a lungul Rețelei Transeuropene de Transport, 17 uzine regionale de producție de hidrogen și introducerea a până la 10.000 de camioane alimentate cu hidrogen printr-un model de leasing cu plată per utilizare. Hidrogenul verde — derivat și din amoniac verde — va susține un lanț valoric cu emisii net zero. Parteneriatul combină producția, distribuția și dezvoltarea de vehicule într-un ecosistem transfrontalier unificat.

Până în septembrie 2025, partenerii Consorțiului vor finaliza împreună un Acord Cadru, urmat de un Acord de Dezvoltare Comună, care ar urma să fie perfectat mai târziu în acest an. Inițiativa se bazează pe colaborare deschisă, partajare de cunoștințe și neutralitate tehnologică, valorificând punctele forte ale fiecărui partener pentru a oferi soluții de transport scalabile, fiabile și cu emisii reduse de carbon pentru tranziția energetică.

„Hidrogenul nu mai este o promisiune pentru viitor – este o necesitate prezentă. Aceastăinițiativă importantă va contribui la atingerea obiectivelor de decarbonizare ale Europei de-a lungul coridoarelor TEN-T din Balcani și dincolo de acestea. Green Energy Park este mândru să își aducă experiența în infrastructura de hidrogen la scară largă pentru a transforma această viziune în realitate”, a declarat Bart Biebuyck, CEO al Green Energy Park.

„Acest proiect reflectă tipul de cooperare transfrontalieră necesar pentru a avansa mobilitatea pe bază de hidrogen. La HyGear, ne-am angajat să accelerăm această tranziție prin tehnologii de producție a hidrogenului la fața locului eficiente din punct de vedere al costurilor, flexibile și scalabile”, a declarat Henk Kleef, CEO al HyGear.

„Suntem mândri să facem parte din acest consorțiu care deschide calea pentru mobilitate cu emisii zero în Europa. Cu expertiza noastră în tehnologia de realimentare cu hidrogen,contribuim la punerea bazelor unei infrastructuri pregătite pentru viitor, care să faciliteze transportul durabil. «Progresul real poate fi realizat doar atunci când lucrăm împreună», a comentat Rob Castien, CEO al Resato Hydrogen Technology.

„Acesta este un pas major înainte pentru transportul ecologic în Europa. Ne unim eforturile pentru a construi o coloană vertebrală a mobilității pe bază de hidrogen, sustenabilă și scalabilă, care va răspunde atât transportului comercial greu, dificil de decarbonizat, cât și cererii pieței”, a subliniat Blagoy Burdin, CEO al See Hydrogen Ltd.

Consorțiul este deschis participării altor părți interesate din lanțul valoric al hidrogenului

Deși provocările macroeconomice și de reglementare actuale au un impact asupra tehnologiilor de tranziție energetică în toate sectoarele, sectorul hidrogenului a demonstrat o traiectorie de creștere între 2020 și 2024. În această perioadă, angajamentele de capital au crescut de șapte ori, ajungând la 75 de miliarde USD în 434 de proiecte post-FID la nivel global, comparativ cu 10 miliarde USD în 102 proiecte postFID în 2020.

În acest context, guvernele și liderii din industrie au convenit asupra unui set clar de priorități comune pentru a continua construirea unei piețe globale a hidrogenului transparente, echitabile și sustenabile. Înainte de reuninunea COP30, aceștia au identificat trei domenii specifice pentru acțiune comună:

Promovarea mecanismelor și stimulentelor de sprijin financiar, în special prin implementarea efectivă și eficientă a măsurilor existente anunțate la nivel național.

Maximizarea beneficiilor locale, a competitivității industriale și a creșterii economice durabile atât pentru țările exportatoare, cât și pentru cele importatoare, în special în ceea ce privește crearea de locuri de muncă pe piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare.

Capacitatea de a dezvolta piețe inovatoare pentru produse sustenabile și infrastructura intermediară necesară, în special în domenii precum îngrășămintele cu emisii reduse, combustibilii sintetici și oțelul cu conținut scăzut de carbon, pentru a oferi semnale puternice de cerere furnizorilor globali.

