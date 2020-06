Campania pentru prezidențialele din Statele Unite. Joe Biden crește în sondaje

Pentru moment, campania “în surdină” desfășurată de candidatul democrat Joe Biden pare să fie cea mai reușită. Biden are cu 10 procente mai mult în sondaje naționale și se află pe poziții solide în circa 12 state așa-numite “pivot”, aducătoare de un mare număr de electori și chiar decid rezultatul alegerilor.

În fața lui Donald Trump, care cutreieră țara în ciuda periculoasei evoluții a pandemiei, Joe Biden, purtând masca protectoare, optează pentru întâlniri cu participare puțin numeroasă și nu departe de sediul său. În ciuda ironiilor lui Trump, care îl acuză că se ascunde, că este fricos, candidatul democrat continuă să adune procente în sondaje. Dar, spun surse apropiate fostului vicepreședinte american în administrația Obama, drumul până la prezidențialele din 3 noiembrie se anunță totuși greu. El nu va putea evita să intre în arenă pentru a-l înfrunta direct pe temperamentalul miliardar Trump. Dificultatea acestei campanii, subliniază analiști politici americani, vine nu doar de la contrastul între cei doi oameni, ci și, sau mai ales, din circumstanțele politice, economice și sociale agravate de criza sanitară în care urmează să aibă loc scrutinul prezidențial.

Corespondentul AFP, citat de “Le Figaro”, relata joi: “Câteva scaune instalate într-o grădină, cu distanțele recomandate pentru evitarea propagării virusului ucigaș, cu masca protectoare pe față, Joe Biden conversează cu o audiență specială alcătuită din femei și copii suferinzi de boli grave”. În altă zi, Biden pronunța un discurs într-o sală aproape goală (din motive sanitare), unde ziariștii instalați în cercuri marcându-le pe sol distanțele dintre ei, abia pot pune întrebări”. Așa înțelege în actuala etapă Biden să-și deruleze campania. Se spune că el nu a parcurs decât circa 70 km. distanță de la domiciliul său din Wilmington, până în statele Delaware și Pennsylvania.

“Biden se ascunde”, lansează Donald Trump

Primul eveniment public de mai mare anvergură organizat de echipa lui Joe Biden are loc sâmbătă, în Oklahoma. Pare a fi un răspuns la mitingurile lui Trump cu mii de participanți, înghesuiți și fără mască protectoare. “Biden se ascunde”, strigă în permanenţă Donald Trump, acuzându-l că “nu are forța, energia și rigoarea mintală necesare pentru a conduce țara”. Biden are însă un atu deloc de neglijat. Îl are alături pe fostul președinte Barack Obama, care în diverse luări de poziție îi aduce un plus de susținere în rândul electoratului și pune în evidență erorile comise de Donald Trump, mai ales în privința crizei sanitare, a consecințelor economice ale acesteia, în dosare importante cum sunt cel al discriminării rasiale sau al migrației.

La întâlnirile sale, Joe Biden a atacat în mod special gestionarea de către Trump a pandemiei, a vorbit de milioanele de morți în Statele Unite… Latura umană este atuul lui Biden, și acesta este contrastul evident între el și Trump, comentează Barry Burden, profesor de Științe politice la un Universitatea din Wisconsin-Madison. Pentru moment, campania în surdină a lui Biden s-a dovedit eficientă, i-a oferit cadrul de discuții directe cu cetățenii și astfel posibilitatea să adune deja zece procente în plus faţă de Trump în sondajele de opinie. Barry Burden consideră însă absolut necesar ca, la un moment dat, Biden să iasă mai mult pe teren, în arena luptei cu Trump, pentru a oferi alegătorilor săi garanții că va respecta politica promisă. Chiar și în condițiile sanitare restrictive în care va avea loc convenția democrată de la finele lunii august, adaugă analistul citat, Biden trebuie să convingă, să nu mai facă gafe, să fie ofensiv și, mai ales, să facă un anunț mult așteptat: alegerea unei femei pentru funcția de vice-președinte al Americii.