Campania socială Confindustria Romania „Sărbători responsabile”

Crăciunul este momentul în care familiile se vor întâlni, aproape întotdeauna în prezența persoanelor în vârstă, a părinților și a bunicilor, care reprezintă cele mai fragile și mai expuse părți ale populației în fața virusului, însă pandemia nu a luat sfârșit.

Confindustria Romania, care reprezintă cele mai mari investiții italiene din România, alături de Federația Sanitas din România (peste 100.000 membri din sistemul sanitar), au dorit să sensibilizeze populația cu privire la necesitatea a petrece sărbătorile de iarnă cu maximă responsabilitate pentru a evita izbucnirea unui nou număr de cazuri de COVID-19 la începutul anului viitor.

Mame și tați, protagoniști în cadrul unor importante inițiative industriale și antreprenoriale dar și în propriile familii, adesea italo-române, au considerat de cuviință să stimuleze opinia publică să reflecteze profund asupra celor aproximativ 24 de luni de pandemie, pentru a determina acțiuni numeroase și voluntare de aderare la campania națională de vaccinare.

Președintele Federației Sanitas din România, Leonard Bărăscu, a declarat: ”Noi, Sanitas, în calitate de federația sindicală reprezentativă în Sănătate și Asistență socială, am susținut – încă de la apariția primului vaccin anti-COVID 19 – și susținem în continuare nevoia de vaccinare. Suntem în plină pandemie, am depășit se pare valul 4, însă nu trebuie să ne lăsăm înșelați de perioada de acalmie din acest moment. Este adevărat că a scăzut numărul de cazuri de infectare, a scăzut numărul de decese iar presiunea pe sistemul de sănătate nu mai este atât de mare. Dar suntem conștienți că virusul ne dă doar un moment de pauză și ar trebui să-l folosim ca să ne pregătim pentru următorul val. Această tulpină Omicron se răspândește în mod alarmant comparativ cu ce am avut înainte, deci este probabil o chestiune de săptămâni. Singura soluție reală este vaccinul. Noi, Sanitas, continuăm să susținem vaccinarea voluntară, de aceea ne-am și alăturat partenerilor de la Confindustria în acest demers de informare”.

Campania socială este transmisă prin intermediul unui mesaj video foarte sugestiv în care numărul deceselor zilnice în urma covidului este comparat cu prăbușirea unui avion în care toți pasagerii își pierd viața.

Mesajul video conține imagini care ilustrează situația actuală a informațiilor despre virus în care ni se oferă zilnic cifrele pandemiei, infecțiilor, internărilor, deceselor și recuperarilor, însă aceste numere au o funcție pur statistică.

În mesajul video, aceste informații obișnuite sunt comparate cu numărul de decese care ar putea fi provocat de un accident de avion, fapt care din fericire se întâmplă rar, însă atunci când se întâmplă, are un impact devastator asupra tuturor.

Urmărirea mesajului video, datorită secvenței imaginilor și absenței muzicii are ca efect profunde reflecții morale.

“Mesajul nostru ne invită pe toți la o reflecție curajoasă: în aceste 24 de luni ne-am obișnuit cu moartea, ne-am obișnuit cu numerele, reci, sterile și exclusiv statistice, în timp ce numeroase familii și-au pierdut persoanele dragi.

Decembrie 2021, am ales calea utilității, renunțând la cea tradițională a urărilor, tocmai pentru a respecta memoria acestor pierderi. Sunt convins că astfel campania de vaccinare ar putea avea o accelerare semnificativă, schimbând percepția opiniei publice asupra gravității acestei tragedii.

Cum am reacționa dacă în fiecare zi 1, 2 sau 3 avioane s-ar prăbuși la sol având ca rezultat decesul tuturor pasagerilor? Am simți cu toții un sentiment de neputință și disconfort pentru că nu putem face nimic. Astăzi toată România este în același avion, însă de această dată, fiecare dintre noi poate contribui salvând și alte persoane. Vaccinarea este unul dintre instrumentele cele mai utile pentru combaterea pandemiei și pentru întoarcerea la o viață normală”, a declarat Președintele Confindustria Romania, Giulio Bertola.

Tema este cu siguranță sensibilă iar astăzi, italienii reprezentați de Confindustria România au fost primii și singurii investitori străini, care într-un mod curajos au dorit să schimbe mesajul de Crăciun cu o comunicare etică și socială, pentru a onora memoria celor care nu se află mai mult printre noi.

Mesajul video va fi transmis și în cadrul a numeroase societăți din toată România, cu obiectivul de a sensibiliza sute de mii de persoane și mulțumită colaborării eficiente cu Federația Sanitas din România.