Camera de Comerț și Industrie România–China a participat la cel de-al VII-lea Forum de Cooperare China–Europa Centrală și de Est pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, desfășurat în orașul Cangzhou, provincia Hebei, Republica Populară Chineză. Delegația română a fost condusă de Florin Bancoș, președintele filialei Maramureș, și a inclus reprezentanții a șase societăți comerciale, interesați de dezvoltarea relațiilor economice cu piața chineză.



Participarea s-a desfășurat la invitația Bank of China, una dintre cele mai importante instituții bancare internaționale, și a oferit reprezentanților mediului de afaceri românesc posibilitatea de a lua parte la un eveniment dedicat cooperării economice dintre China și statele Europei Centrale și de Est.





Forumul a reunit reprezentanți ai instituțiilor și companiilor din țările participante, constituind un cadru propice schimbului de experiență și dezvoltării contactelor comerciale. În cadrul întâlnirilor s-au purtat discuții cu parteneri chinezi și cu oameni de afaceri din regiune, abordând perspective de colaborare, oportunități comerciale, promovarea produselor și serviciilor românești și posibilitatea dezvoltării unor parteneriate bilaterale.



Pentru cele șase societăți comerciale participante, evenimentul a reprezentat o ocazie de a-și prezenta domeniile de activitate, de a identifica potențiali parteneri și de a explora noi direcții de dezvoltare pe piața chineză. Prezența delegației a urmărit, totodată, consolidarea relațiilor dintre mediile de afaceri din România și China și crearea unor premise favorabile unor viitoare colaborări economice.



Participarea la acest forum reprezintă o nouă inițiativă a Camerei de Comerț și Industrie România–China în demersul de promovare a companiilor românești în mediul economic internațional.