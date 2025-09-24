Actualitate

CCR amână pentru 8 octombrie decizia privind pensiile de serviciu ale magistraţilor

Mariana Butnariu
Autor Mariana Butnariu
(INQUAM Photos Octav Ganea)

Curtea Constituţională a României (CCR) a discutat miercuri nouă sesizări depuse împotriva legilor din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului. Pronunţarea în mai multe dosare, inclusiv cel referitor la pensiile de serviciu ale magistraţilor, a fost amânată pentru 8 octombrie.

Cine a contestat legile

Opt dintre sesizări au fost formulate de AUR, SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT), care acuză lipsa dezbaterii parlamentare şi încălcarea principiilor statului de drept.
Cea de-a noua sesizare a venit din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), care contestă modificarea condiţiilor de pensionare pentru magistraţi, apreciind că acestea slăbesc independenţa justiţiei şi încalcă jurisprudenţa CCR.

Deciziile de miercuri

  • Legea pensiilor de serviciu – amânare pentru 8 octombrie
  • Legea privind măsuri în domeniul sănătăţii – amânare pentru 8 octombrie
  • Legea privind redresarea şi eficientizarea resurselor publice – amânare pentru 8 octombrie
  • Legea privind eficientizarea unor autorităţi administrative autonome – respinsă (obiecţiile de neconstituţionalitate)
  • Legea de modificare a OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – amânare pentru 8 octombrie.

Context

Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci pachete de măsuri, printre care şi legea care modifică pensiile magistraţilor. Opoziţia a contestat aceste iniţiative la CCR şi a depus mai multe moţiuni de cenzură, însă niciuna nu a trecut.

Distribuie articolul
Articolul anterior Schimbare de mentalitate în rândul directorilor generali: mai multă focalizare pe tranzacțiile strategice și acomodare cu volatilitatea
Articolul următor Infoturul „Redescoperă București și Ilfov”, organizat de ANAT și CJ Ilfov, o premieră și un real succes
Un comentariu

  • De la neputinciosi au luat rapid,de la astia care au puterea si dosarele tinute dosite tot amana pana la sf asteapta [ ne conduc niste borfasi care lupta doar pentru ciolan si contra dezvoltarii tarii ] !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Uniunea Consulilor Onorifici din România – 10 ani de diplomație economică și culturală
Actualitate
Premieră în România: „Arta de a nu risipi nimic”, expoziție despre risipa alimentară la Art Safari
Actualitate
Concelex, în asociere cu Bog’Art, va realiza lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă
Actualitate Companii

Citește și