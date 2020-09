Ce analize sunt necesare pentru a obtine fisa medicala pentru permis?

Te-ai inscris recent la scoala de soferi? In aceasta situatie, probabil stii deja faptul ca este necesar sa fii apt din punct de vedere medical pentru a putea circula pe drumurile publice. De asemenea, reglementarile legislative solicita refacerea analizelor si pentru conducatorii auto care au carnetul expirat.

Demararea procesului pentru a obtine fisa medicala permis are loc cu scopul de a se stabili daca exista afectiuni care pot influenta negativ capacitatile de orientare in trafic. Iata prin ce teste trebuie sa treci!

Testul de vedere

Legea solicita tuturor candidatilor sa efectueze analizele oftalmologice. Acuitatea vizuala este importanta in trafic, deoarece in lipsa acesteia se pot provoca accidente foarte usor. Cei care prezinta probleme privind sensibilitatea la contraste sau sufera de diplopie nu pot sustine examenul auto. Motivul consta in faptul ca astfel de persoane au un camp vizual redus, iar atunci cand luminozitatea este scazuta, nu se poate conduce in conditii de siguranta.

Conform Ordinului 1162, acuitatea vizuala pentru a obtine fisa medicala pentru permis trebuie sa fie binoculara, iar campul vizual sa aiba cel putin 120 de grade. Extensiile minime sunt de 50 de grade la stanga si la dreapta, respectiv 20 de grade in plan ascendent si descendent. In acelasi timp, nu trebuie sa existe deficiente mari fata de axul central.

Chiar daca se detecteaza o afectiune oculara evolutiva, examenul auto se poate sustine in continuare. Sunt necesare insa vizite periodice la medic in viitor, cu scopul de a urmari evolutia acesteia.

Testul de auz

Testul auditiv pentru fisa medicala pentru permis necesita atingerea unor anumite praguri legate de audiograma tonala. In camp liber de 500, 1.000, 2.000 sau 4.000 Hz, media acestora este de 40 dB HL pentru fiecare ureche. Solicitantii auto care prezinta o hipoacuzie profunda pot fi incadrati in grupa 1 de conducere, daca vehiculul dispune de oglinzi mai mari. In aceasta situatie, este necesar un aviz de la o unitate autorizata si atingerea pragului de minimum 30 dB Hl, cu corectie protetica adecvata.

Testarea psihologica

Aceasta examinare este usoara si poate fi trecuta cu succes de catre orice persoana care este sanatoasa si are insusirile fizice si intelectuale la un nivel mediu. Testul psihologic verifica viteza ta de reactie la situatiile neprevazute, impreuna cu aptitudinile cognitive. In urma acestuia, se stabileste gradul tau de perceptie, atentia concentrata si distributiva, gandirea si abilitatile de sincronizare.

Ce afectiuni te pot impiedica sa obtii fisa medicala permis?

Fisa medicala nu se elibereaza pentru candidatii care sufera de afectiuni neurologice grave si care nu detin o solicitare bazata pe un aviz specific. Spre exemplu, persoanele cu epilepsie trebuie sa dovedeasca faptul ca nu au avut nicio criza in ultimii 5 ani.

In unele cazuri, permisul de conducere nu poate fi obtinut nici de catre cei cu tulburari grave ale ritmului cardiac sau care sufera de diabet. Acestia au nevoie, in schimb, de o scrisoare de la medicul specialist, prin care sa demonstreze faptul ca urmeaza un anumit tratament si boala este tinuta sub control.

De ce aceste analize sunt necesare si pentru cei care doresc preschimbarea permisului?

Obligativitatea testelor medicale este argumentata de numarul mare de accidente rutiere. In trecut, prelungirea dreptului de a conduce se putea face fara fisa medicala permis. Cu toate acestea, modificarile legislative interzic acum acest lucru. Din fericire, nu trebuie sa pierzi timp pana ajungi la fiecare cabinet. In schimb, poti face toate examinarile medicale la aceeasi clinica in cadrul https://www.fisamedicala.info/.