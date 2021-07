Ce costuri presupune crearea unui site de prezentare si de ce preturile pot sa difere destul de mult

In cazul in care ai nevoie de un site de prezentare cu siguranta ai cautat deja oferte pe internet si ai constatat faptul ca preturile sunt foarte diferite. Acest lucru are totusi o logica, deoarece exista mai multe modalitati prin care iti poti construi un site.

Insa, pentru a sti exact cum sa alegi oferta potrivita pentru tine, afla mai jos in functie de ce criterii poate creste pretul pentru crearea unui site de prezentare.

Care este criteriul care defineste aceasta diferenta de pret pentru crearea unui site de prezentare

Atunci cand te gandesti la o intalnire de afaceri, cu siguranta vei avea grija cum sa te prezinti pentru ca potentialii clienti sau parteneri sa fie mai usor de convins sa colaboreze cu compania ta. Astfel, vei alege un costum bun pentru ca stii cat de important este sa ai o prestanta profesionista. Acest lucru este valabil si in cazul unui site de prezentare.

Atunci cand un site arata intr-un mod profesionist si este cat mai bine realizat, cu atat mai mult va atrage clienti si va prezenta incredere in fata lor. Asadar, trebuie sa te gandesti cat de puternic vrei sa iti incepi afacerea si acest lucru trebuie sa se reflecte in site-ul tau. Asadar, un criteriu foarte important pentru crearea unui site de prezentare se refera la modalitatea prin care un site bine conceput si complex ajuta considerabil in succesul unei afaceri.

Ce diferenta exista intre un site ieftin si unul scump

Un lucru foarte important de stiut este acela ca in ziua de astazi aproape nici o companie de creare site-uri de prezentare nu mai face un site de la zero, ci se foloseste de anumite sabloane predefinite. Acestea sunt niste teme concepute deja cu un anumit design. Template-urile sunt concepute cam pentru orice tip de afacere si se pot folosi destul de simplu si de usor. Astfel, un site de prezentare va fi unul foarte ieftin, dar si lipsit de content si grafica.

Pe scurt, diferenta dintre un site ieftin si unul scump o face aspectul, functiile si continutul. Un site foarte simplu poate sa coste in jur de 200-300 de euro, insa nu include personalizare si va avea doar informatii minime.

Pot aparea probleme daca ai un site de prezentare implementat pe un template?

Probleme in sensul adevarat al cuvantului nu exista, insa in momentul in care lansezi un site foarte simplu cu siguranta vei astepta sa apara clientii si sa ai vanzari, ceea ce nu se va intampla. De ce apare aceasta situatie? Pentru ca site-ul este in mare parte gol, Google nu il va considera atat de relevant si nu il va clasa printre primele cautari.

Astfel, un site bine optimizat va avea mult de castigat in clasamentul pentru primele locuri in motoarele de cautare, mai ales ca este destul de greu sa fii printre primii. Daca vrei sa afli mai multe despre aceasta optimizare SEO, poti citi acest ghid gratuit pentru SEO. Totodata, pentru un cost aproximativ pentru acest serviciu vezi un calculator de preturi pentru SEO.

Cum se poate rezolva situatia cu reclama platita

Daca ai apelat la crearea unui site de prezentare simplu, la un pret redus, poti sa te faci vizibil pe internet prin intermediul promovarii online pe Google, Facebook, YouTube etc. Pe scurt, cumperi trafic ca oamenii sa poata intra pe site-ul tau.

Desi vei observa ca vei cheltui o suma destul de mare pe promovare, vei constata si ca vanzarile nu sunt atat de multe pe cat te asteptai. De ce se intampla asta? Pentru ca oamenii vor sa cumpere doar de pe site-uri de incredere, bine concepute, cu multe informatii. Astfel, acestia aleg sa achizitioneze produse sau servicii de la concurenta, de la cei care au deja o imagine creata pe piata.

In acest moment trebuie sa realizezi faptul ca daca oamenii nu gasesc mai nimic despre afacerea ta, nu vor avea nici incredere sa cumpere. Pentru a reusi sa ai aceasta autoritate trebuie sa ai pe site mai multe elemente printre care si portofoliu de clienti sau de lucrari, diplome, autorizatii, continut de specialitate, recenzii de la clienti etc. Desi vei da mai multi bani la inceput pentru creare site-ului, aceasta nu va fi o cheltuiala, ci o investitie pe termen lung.

Cat despre sansa de a cumpara cineva produsele tale se numeste rata de conversie. Pentru a afla mai multe detalii despre aceasta poti accesa acest videoclip sau cateva articole precum cele de aici si aici sau direct din pagina serviciului de optimizare a ratei de conversie.

Care sunt preturile unui site de prezentare si in functie de ce anume variaza

Asadar, daca vrei sa iti creezi un site de prezentare cat mai ieftin pe un sablon existent, vei plati in jur de 200-300 de euro. Insa daca iti doresti sa ai un site bine realizat, optimizat pentru Google si cu un continut complex, vei plati in jur de 50-150 de euro per pagina.

In cazul in care vrei si promovare, pentru ceva minimal poti plati in jur de 1000-2000 de euro. Mai exista si alte costuri care se adauga la crearea unui site de prezentare profesionist precum grafica personalizata sau functii speciale care necesita programare.

Un aspect important este acela ca pretul pentru site-ul tau este unul personalizat si se va stabili in functie de nevoile tale. Daca vrei sa afli un cost estimativ, poti consulta acest calculator de preturi de realizare site.