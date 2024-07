Ce putem învăța din situația critică în care a ajuns sistemul energetic național în ultimele săptămâni?

În săptămâna 15.07 – 21.07, producție pe bază de cărbune a atins un maxim de 1.403 MW în data de 18.07 la ora 08:47, în timp ce capacitățile de generare pe gaz natural produceau 1.211 MW. Din cauza aportului scăzut al energiei eoliene (285 MW, nefiind condiții de vânt) și fotovoltaice (376 MW, la acea oră fiind la începutul curbei de generare), în acel moment balanța de importuri/exporturi indica un sold negativ de 1.634 MW. Consumul înregistrat a fost de 7.700 MW, iar energia tranzacționată în acel palier orar pe PZU avea un preț de 806 RON/MWh. Să ne reamintim că, în prima jumătate a anului 2024, România se confruntase cu un consum de energie extrem de scăzut, cu un minim de 2.929 MW în data de 5 mai. În ceea ce privește maximul de producție al centralelor pe gaz natural, acesta a fost atins în aceeași zi (18.07), la o valoare de 1.439 MW la ora 16:57. Consumul de energie la acel moment a fost de 7.870 MW, cu 1.620 MW provenind din import, iar energia tranzacționată pe acel palier orar, pe PZU, avea un preț de 527 RON/MWh. În aceeași săptămână, consumul maxim de energie electrică a fost înregistrat în ziua de 17.07, la ora 20:07, având o valoare de 8.530 MW, moment în care producția din cărbune se situa la 1.198 MW, în timp ce capacitățile pe gaz natural asigurau 1.262 MW, iar nu mai puțin de 2.143 MW proveneau din import. Energia tranzacționată pe PZU la acea oră avea un preț de 3.479 RON/MWh. Maximul de import net de energie a fost înregistrat la vârful de consum de seară, din 16.07 (20:57), de 2.332 MW, moment la care producția de cărbune se situa la 1.183 MW, iar cea de gaze naturale la 1.265 MW, energia fiind tranzacționată (pe PZU) la 2.790 RON/MWh. Producția de energie pe bază de cărbune a atins săptămâna trecută maximul din acest an, în timp ce generarea pe gaz natural s-a situat sub vârful de producție de 1.922 GW din 24 ianuarie. Cu toate acestea, pe întreaga durată a situației de criză, a mai rămas capacitate de producție disponibilă neutilizată. Este neclar stadiul în care se află anumite grupuri de producție pe combustibili fosili și dacă ar fi fost mai rentabil, dată fiind complexitatea pornirii unor centrale, creșterea producției proprii în detrimentul importurilor. În ceea ce privește evoluția prețului mediu al energiei pe PZU, atât la nivel național cât și în alte țări europene, observăm că România a înregistrat pentru săptămână respectivă, exceptând ziua de vineri, 19 iulie (când am fost depășiți de Serbia), cele mai mari prețuri ale energiei electrice la nivel european. Evoluția prețului a fost constant crescătoare, pornind de la 207 EUR/MWh în prima zi a săptămânii și urcând până la 245 EUR/MWh în ziua de joi. Odată cu apropierea sfârșitului de săptămână și reducerea consumului, s-a observat o așteptată scădere a prețului. Tabel 1. Evoluția prețului mediu la energie pe PZU în perioada 15-21.07.2024 Data RO EUR/MWh HU EUR/MWh BG EUR/MWh RS EUR/MWh UE (Germania, Franța, Olanda, Belgia & țările nordice) EUR/MWh 15/07 207 201 191 190 <80 16/07 213 206 177 206 <50 17/07 236 230 227 194 <80 18/07 245 237 239 244 <91 19/07 193 177 193 213 <90 20/07 145 137 145 127 <65 21/07 108 89 108 91 <60 Cele mai mari valori ale prețului energiei tranzacționate pe PZU, prin intermediul OPCOM, înregistrate în această perioadă s-au observat la vârful de consum de seară. Astfel, în data de 17.07, acesta a fost de 4.002 RON/MWh (21:00), 4.301 RON/MWh (22:00). Pentru 18.07 preturile au fost de 4.002 RON/MWh (20:00), 4.552 RON/MWh (21:00), iar pentru data de 19.07, 4.332 RON/MWh (20:00) și 4.369 RON/MWh (21:00)