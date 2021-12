”Ce seară minunată!”, Revelion TVR 2 la Circul Metropolitan București

Muzică și divertisment de calitate, umor de ieri și de astăzi, momente captivante din arena Circului Metropolitan București, executate impecabil, decoruri și costume strălucitoare, dar și vedete cunoscute precum Paul Surugiu Fuego, Corina Dănilă, Mirela Zeța, Dragoș Huluba, Marius Rizea, Sofia Vicoveanca și mulți alții se numără printre atracțiile Revelionului petrecut alături de TVR 2, arată un comunicat de presă. Filmele și concertele completează oferta și vă îndeamnă să rămâneți și în noaptea dintre ani în faţa micilor ecrane.

Startul petrecerii se dă vineri, 31 decembrie, de la ora 20:00, cu o ediție specială „Gala umorului”. Ne vom amuza alături de gazdele Mirela Zeța, Corina Dănilă, Dragoș Huluba și Marius Rizea și vom urmări surprize comice în premieră, dar și momente umoristice antologice, special alese din revelioanele înregistrate de-a lungul a cinci decenii în studiourile Televiziunii Române.

De la ora 22:00, TVR 2 vă invită la cel mai strălucitor Revelion: ”Ce seară minunată!”, o explozie de energie, momente speciale, muzică bună și varietate în arena Circului Metropolitan București. Alături de Paul Surugiu Fuego și invitații săi vom sărbători atât cei 65 de ani ai Televiziunii Române, cât și cei 60 de ai Circului Metropolitan București, într-o coproducție plină de culoare.

Veți putea urmări numere captivante de circ, unice, executate de artişti laureaţi ai festivalurilor de circ naţionale şi internaţionale. Buna dispoziție este asigurată de patru personaje buclucașe, interpretate de Fuego, Nico, Alin Gheorghișan și Bianca Patrichi, care vor spune cu umor povestea Revelionului perfect: ”Ce seară minunată!”. Nu vor lipsi muzica bună, dinamică și nici duetele inedite, unele dintre acestea în primă audiție.

Fuego şi Sofia Vicoveanca



Cea mai frumoasă petrecere românească va intra în casele voastre, într-o seară în care, din arena Circului trecem în noul an cu bucurie alături de artiștii Sofia Vicoveanca, Ovidiu Komornyik, Andreea Voica, Nico, Vlăduța Lupău, Mioara Velicu, Mirabela Dauer, Raoul, Ionuț Galani, Stela Enache, Daniela Gyorfi, trupa Akord, Ion Ghițulescu, Constantin Lătărețu, Paul Ananie, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Alin Gabriel Matei, Gabriel Dumitru și Alin Gheorghișan. Printre invitați îl veți recunoaște și pe regretatul Petrică Mâțu Stoian, în ultima sa apariție la TVR.

De la ora 2:40 vă invităm la film western: „Un motiv să mori, un motiv să trăieşti” (UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE – Spania, Italia, Franţa, 1972), cu: Bud Spencer, Telly Savalas și James Coburn în distribuție. În regia lui Tonino Valeri, filmul spune povestea unui colonel din Armata Unionistă care le predă Confederaţilor fortul din New Mexico, pe care trebuia să-l apere, fără a trage măcar un foc. Acoperit de ruşine şi considerat cel mai mare laş, ofiţerul se hotărăşte să-şi redobândească onoarea cu ajutorul unor prizonieri condamnaţi la moarte, pe care-i conduce în misiunea sinucigaşă de recucerire a fortului.

Revenim la muzică la ora 4:35, alături de Trupa Damian&Brothers în concertul „Mireasa nebună”. Spectacolul a fost creat în urmă cu câtiva ani, după vizionarea filmului românesc „Tusea și junghiul”, regizat de Mircea Daneliuc, în care marii actori Ernest Maftei și Olga Tudorache interpretau rolurile principale. Pornind de la tradițiile și obiceiurile nunții autentice românești, concertul „Mireasa nebună” este o reală surpriză pentru public, o explozie de energie, bucurie, dans și bună dispoziție.

De la ora 6:00, prima zi din an începe cu muzică pe toate gusturile la „NOAPTEA AMINTIRILOR”. Emisiunea de divertisment prezentată de Liana Stanciu ne invită să fim alături de Virgil Ianțu, Julie Mayaya, Proconsul, Alb Negru, Corina Chiriac și Gabriel Cotabiță și muți alții.



Săptămână cu filme și Cirque du Soleil

Pentru iubitorii circului, TVR 2 a pregătit o săptămână de spectacole marca Cirque du Soleil. Telespectatorii de toate vârstele, fascinați de arena strălucitoare, pot urmări, de luni, 27 decembrie și până vineri, 31 decembrie, de la ora 15:00, următoarele spectacole: Cirque du Soleil: LUZIA (Canada, 2016) – inspirat de bogăţia şi diversitatea culturii mexicane, Cirque du Soleil: KOOZA (Can, 2008), care marchează întoarcerea la numerele tradiţionale de circ, cu clovni şi acrobaţii clasice și CIRQUE DU SOLEIL: AMALUNA (Canada, 2012), creat și regizat de Diane Paulus și inspirat de „The Tempest”, de William Shakespeare. Sâmbătă, de la ora 09.25, TVR 2 va fi difuzat spectacolul Cirque du Soleil: ALEGRIA (Canada, 2001, unul dintre cele mai apreciate şi longevive show-uri, conceput ca o metaforă ce ilustrează lupta pentru putere şi energia tinereţii.

Printre cele mai frumoase filme ale săptămânii: Miercuri, 29 decembrie, de la ora 21:10, „Cinci dolari pe zi” (FIVE DOLLARS ADAY–SUA, 2008). În regia lui Nigel Cole, cu actorii Christopher Walken, Sharon Stone și Alessandro Nivola în distribuție, filmul este o călătorie de pomină pe parcursul căreia un tată și fiul său vor învăța să se tolereze și chiar să se iubească.

Joi, 30 decembrie, de la ora 21:10, este seara filmului de acțiune: „Luna neagră” (BLACK MOON RISING – SUA, 1986) . Un „hoţ de elită”, este angajat de FBI pentru o misiune secretă şi, ca să scape de urmăritori, ascunde o dischetă cu informaţii vitale într-un vehicul experimental, botezat „Black Moon”. În regia lui Harvey Cokeliss, distribuția îi reunește pe Tommy Lee Jones, Linda Hamilton și Robert Vaughn.

În prima zi din an, un impresionant film de aventuri. Sâmbătă, 1 ianuarie, de la 20:10, TVR 2 va difuza „Băiatul şi lupii” (LOUP – Franţa, 2009), în regia lui Nicolas Vanier.

Serghei, fiul unui şef de clan evenk din munţii Siberiei, este numit paznicul turmei de reni a clanului, o mare onoare pentru un băiat de 16 ani. În imensitatea taigalei siberiene, evenkii îşi apără cu străşnicie unica bogăţie – cei 3.000 de reni – de duşmanul secular, lupul. Întâlnirea neaşteptată cu o lupoaică şi cei patru pui ai ei îi schimbă credinţele moştenite din străbuni. Băiatul şi puii de lup se îmblânzesc reciproc şi, pentru a-i salva, Serghei e în stare să încalce legile milenare ale poporului său, trădându-şi tatăl şi clanul.