Ce spune Euro Parts Distribution despre sancțiunea Consiliului Concurenței

În data de 23 iulie, Consiliul Concurenței a comunicat că a sancționat compania Euro Parts Distribution SRL și 15 francizați din cadrul rețelelor de franciză epiesa.ro și targuldepiese.ro, cu amenzi în valoare totală de 4.492.514 lei (aprox. 881.144 euro), pentru stabilirea prețurilor de revânzare a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule.

Într-un drept la replică trimis redacției, Euro Parts Distribution arată că „Articolul privind sancțiunea anunțată de Consiliul Concurenței creează impresia eronată că Euro Parts Distribution ar fi impus francizaților prețuri fixe sau minime de revânzare, concluzie pe care societatea o contestă în mod ferm și care nu reflectă situația de fapt”.

„Decizia Consiliului Concurenței nu este definitivă și urmează să fie contestată în instanță. Până la soluționarea definitivă a cauzei, Euro Parts Distribution beneficiază de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în dreptul la replică.

Pe parcursul investigației, compania a prezentat documente și date comerciale care demonstrează că francizații și-au stabilit în mod independent prețurile de vânzare, inclusiv prin acordarea unor reduceri comerciale semnificative, fără a exista sancțiuni, constrângeri sau alte măsuri din partea Euro Parts Distribution.

Euro Parts Distribution apreciază că probele și circumstanțele prezentate în cadrul investigației nu au fost analizate în mod complet și corespunzător și este încrezătoare că acestea vor face obiectul unei analize complete în cadrul controlului judiciar.

Euro Parts Distribution rămâne pe deplin angajată să își desfășoare activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai înalte standarde de etică și conformitate în afaceri. Compania va continua să colaboreze cu partenerii, clienții și autoritățile competente în mod transparent și responsabil și își reafirmă angajamentul pentru un mediu concurențial corect și pentru protejarea intereselor consumatorilor.