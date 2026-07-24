Companii

Ce spune Euro Parts Distribution despre sancțiunea Consiliului Concurenței

Contributor
Autor
Contributor
piese-auto

În data de 23 iulie, Consiliul Concurenței a comunicat că a sancționat compania Euro Parts Distribution SRL și 15 francizați din cadrul rețelelor de franciză epiesa.ro și targuldepiese.ro, cu amenzi în valoare totală de 4.492.514 lei (aprox. 881.144 euro), pentru stabilirea prețurilor de revânzare a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule.

Într-un drept la replică trimis redacției, Euro Parts Distribution arată că „Articolul privind sancțiunea anunțată de Consiliul Concurenței creează impresia eronată că Euro Parts Distribution ar fi impus francizaților prețuri fixe sau minime de revânzare, concluzie pe care societatea o contestă în mod ferm și care nu reflectă situația de fapt”.

„Decizia Consiliului Concurenței nu este definitivă și urmează să fie contestată în instanță. Până la soluționarea definitivă a cauzei, Euro Parts Distribution beneficiază de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în dreptul la replică.

Pe parcursul investigației, compania a prezentat documente și date comerciale care demonstrează că francizații și-au stabilit în mod independent prețurile de vânzare, inclusiv prin acordarea unor reduceri comerciale semnificative, fără a exista sancțiuni, constrângeri sau alte măsuri din partea Euro Parts Distribution.

- Publicitate -

Euro Parts Distribution apreciază că probele și circumstanțele prezentate în cadrul investigației nu au fost analizate în mod complet și corespunzător și este încrezătoare că acestea vor face obiectul unei analize complete în cadrul controlului judiciar.

Euro Parts Distribution rămâne pe deplin angajată să își desfășoare activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai înalte standarde de etică și conformitate în afaceri. Compania va continua să colaboreze cu partenerii, clienții și autoritățile competente în mod transparent și responsabil și își reafirmă angajamentul pentru un mediu concurențial corect și pentru protejarea intereselor consumatorilor.

Distribuie articolul
Articolul anterior Digitalizarea și dialogul social, în centrul dezbaterilor regionale dedicate IMM-urilor la Snagov
Articolul următor Mesajul Ursulei von der Leyen după doborârea primei drone deasupra României: „Felicit Armata pentru reacția rapidă și eficientă”
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Festivalul ICon Arts Transilvania revine cu cea de-a XXIV-a ediție: două săptămâni în care muzica transformă patrimoniul Transilvaniei într-o scenă internațională
Cultură și Educație
Federația „Solidaritatea Sanitară”: Inechitățile actualului sistem de salarizare din sectorul public de sănătate
Sănătate
Alexandru Petrescu, Președinte ASF: România începe să fie evaluată prin valoarea pe care o produce
Finanțe și Bănci