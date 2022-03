Ce trebuie să știți înainte de a încerca unghiile press on

Dacă vă place să vă faceți unghiile, dar nu puteți merge întotdeauna la salon sau nu aveți un kit de unghii profesional acasă, este timpul să puneți pe radarul vostru unghiile press on. În timp ce acestea ar putea părea relicve ale trecutului, unghiile press on ieftine de care vă amintiți din copilărie au avut parte de un upgrade pentru a fi purtate în zilele noastre.

Fie că vreți să vă purtați unghiile lungi sau scurte, lustruite la perfecție sau accentuate cu pietre prețioase, există un kit de unghii press on pentru asta. Deoarece s-ar putea să fi trecut ceva timp de când v-ați aventurat ultima dată în lumea unghiilor press on, în continuare veți redescoperi ce sunt, cum funcționează și cum să vă asigurați că arată cât mai bine pentru cât mai mult timp.

Ce sunt unghiile press on?

În timp ce acest lucru depinde în mare măsură de marca cu care alegeți să mergeți mai departe, multe unghii press on sunt unghii false din rășină acrilică care pot fi aplicate în câteva minute, dar care au o asemănare aproape perfectă cu o manichiură acrilică de calitate de salon.

Dincolo de aspectul lor de înaltă calitate (atâta timp cât folosiți un kit de unghii press on de calitate), acestea vin într-o varietate de forme, stiluri și culori, ca să nu mai vorbim de o gamă de bugete. În timp ce unele unghii press on pot fi achiziționate pentru doar câțiva lei, altele, care sunt construite pentru a rezista în timp și realizate cu gândul la nail art de calitate pentru podium – ajung la câteva sute.

Cum funcționează unghiile press on?

Unghiile press on vin de obicei într-un kit de unghii care include unghiile, un împingător de cuticule, o pilă și lipici pentru unghii. Unghiile în sine sunt de obicei împărțite într-un recipient cu cinci compartimente, cu mai multe dimensiuni pentru fiecare unghie, astfel încât să aveți o șansă bună de a găsi o unghie falsă care să se potrivească perfect cu forma unghiei dumneavoastră. Și, dacă acestea sunt un pic deplasate, aici intervine pila.

După ce vă alegeți un kit de unghii press on, le lipiți. Este atât de simplu!

Cât timp rezistă?

Din nou, acest lucru ține de calitatea unghiilor press on pe care le achiziționați, dar o aplicare bună poate dura până la două săptămâni cu o îngrijire adecvată. Dacă unghiile în sine sunt durabile, le puteți refolosi. Regula de bază este: Mai mult lipici este egal cu o uzură mai lungă. Partea mișto despre un kit de unghii press on este că le puteți purta de fapt și pentru perioade foarte scurte de timp! Așadar, fie că vă doriți unghii strălucitoare doar pentru weekend, fie că sperați la o manichiură de lungă durată, un kit de unghii press on ar putea fi răspunsul la rugăciunile dvs.

Sunt unghiile press on sigure pentru unghiile naturale?

Unghiile press on sunt una dintre cele mai sigure opțiuni de extensii. În comparație cu alternativa, extensiile acrilice, cele press on sunt mult mai sigure. Deteriorarea unghiilor vine sub forma unor substanțe erozive, cum ar fi acetona, iar pentru a îndepărta extensiile acrilice, trebuie să vă înmuiați unghiile timp de cel puțin 15 minute. În plus, pentru ca polimerul acrilic să se lipească, tehnicienii trebuie să vă lustruiască unghia naturală, făcându-o subțire ca hârtia, ceea ce, după cum vă puteți imagina, nu este tocmai bun pentru unghiile dumneavoastră.

Unghiile press on nu necesită o lustruire sau o înmuiere excesivă. Pentru a îndepărta ungherele press on, tot ce trebuie să faceți este să le înmuiați în apă caldă cu săpun timp de 15 minute până când se desprind în mod natural – nu este nevoie de substanțe chimice. Cu toate acestea, alte mărci necesită să le înmuiați, dar pentru o perioadă mai scurtă de timp, moment în care ar trebui să se desprindă rapid. În cazul filelor adezive pentru unghii, puteți lua o cantitate mică de dizolvant de lac de unghii în jurul marginilor presei și să o ridicați încet.