Ce vor românii? Progresism sau regresism (sic!)?

Progresism, conform DEX, înseamnă dezvoltare, mers înainte, iar antonimul acestuia înseamnă, printre altele, regres. De aceea am scris regresism, în antiteză cu progresismul. Dar dacă progresismul înseamnă dezvoltare, mers înainte, creștere cu alte cuvinte, de ce am ajuns să folosim acest cuvânt în sens peiorativ? O fi mai bun regresismul, cuvânt inventat de altfel, de dragul antitezei, dar care înseamnă stagnare, degradare, decadență etc.? Bineînțeles că nu!

Evident, nu orice creștere înseamnă progres. De exemplu, creșterea de impozite și taxe nu înseamnă progres, ba dimpotrivă, poate duce la regres. Problema noastră în acest moment este starea de incertitudine în care ne aflăm în ceea ce privește stabilitatea politică, cu repercusiuni grave asupra celei economice, a finanțelor țării, deși în România se pare că și stabilitatea politică este foarte periculoasă! După alegeri, când vom alege între progresism și regresism, indiferent de rezultat, eventual cu dureri mai mari sau mai suportabile, în funcție de rezultat, va începe procesul de aterizare economică, care va fi cu multe zdruncinături, respectiv creșteri de impozite și taxe (TVA, impozit pe dividende etc.), eliminări de cote reduse de TVA, inflație etc. Ne așteptam la asta, cheltuielile bugetare erau cu mult peste posibilități, deși mulți dintre cei responsabili au băgat capul în nisip, și-au astupat urechile, numai să nu audă că trebuie reduse cheltuielile. Numai că problemele nu se rezolvă nefăcând nimic, ci confruntate! Din păcate, deja se simte crivățul recesiunii: valuta iese din țară, leul se devalorizează, prețurile, care sunt stabilite, nefiresc de altfel (vezi prețurile la energie, gaze, telefonie), în euro, stau să explodeze, iar noi ce facem? Ne-am gândit să avem un guvern interimar, fără atribuțiuni complete, tocmai acum!

Dacă crede cineva că este intangibil la ceea ce urmează, se înșală amarnic: costurile vor fi plătite de noi toți, iar efectul cel mai puternic va fi resimțit de cei cu veniturile cele mai mici, deoarece prețurile pe ei îi afectează cel mai mult. Vor crește dobânzile, ratele vor deveni din ce în ce mai greu de achitat.

Ce trebuie să facă cetățeanul de rând? Să fie foarte precaut cu cheltuielile sale, să nu angajeze datorii dacă nu este absolut necesar. Din păcate, prognozele pe cursul valutar sunt foarte rele, iar persoanele fizice și companiile cu datorii în valută sunt extrem de expuse.

Oricum, cuvântul de ordine în următoarea perioadă este: prudență în efectuarea sau angajarea de cheltuieli!