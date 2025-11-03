Cel puțin 20 de morți și peste 150 de răniți în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,3 în nordul Afganistanului

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter, a lovit azi noapte nordul Afganistanului, provocând moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea a peste 150, potrivit autorităților talibane.

Epicentrul a fost localizat în apropierea orașului Mazar-e Sharif, capitala provinciei Balkh, la ora locală 00:59 (20:29 GMT), conform datelor oferite de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Victime și pagube majore raportate

Ministerul Sănătății al talibanilor a anunțat că bilanțul ar putea crește semnificativ, întrucât mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Sharfat Zaman, a declarat că „echipele de salvare lucrează fără oprire, dar infrastructura slabă și drumurile avariate îngreunează operațiunile”.

Autoritățile locale din provincia Balkh au raportat că o parte din Moscheea Albastră, simbol istoric și religios al orașului Mazar-e Sharif, a fost grav avariată. „O secțiune a altarului sfânt a fost distrusă de cutremur”, a confirmat purtătorul de cuvânt provincial Haji Zaid.

Avertismentul USGS: „Sunt probabile victime semnificative”

USGS a emis o alertă portocalie prin sistemul său de impact seismic, avertizând că „sunt probabile victime semnificative, iar dezastrul este potențial extins”. Evenimentele care ating acest nivel de alertă necesită, de obicei, un răspuns coordonat la nivel regional sau chiar național.

Afganistanul – o zonă cu risc seismic ridicat

Afganistanul este traversat de două falii tectonice majore, ceea ce îl face extrem de vulnerabil la cutremure. În septembrie, un alt seism de 6,0 grade a lovit regiunile estice ale țării, ucigând peste 1.400 de oameni și rănind peste 3.200. Acel cutremur a devastat satele din valea Mazar Dara, unde echipele de intervenție au lucrat săptămâni întregi pentru a recupera victimele.

De asemenea, în 2015, un cutremur major în nord-estul Afganistanului a provocat moartea a câtorva sute de persoane atât în Afganistan, cât și în nordul Pakistanului,potrivit Sky News.

Reacții și eforturi umanitare

Organizațiile internaționale și agențiile de ajutor umanitar monitorizează situația din Mazar-e Sharif. Deși accesul în unele zone afectate este dificil, ONU și Crucea Roșie au transmis disponibilitatea de a trimite echipe de sprijin.

Cutremurul de azi reamintește fragilitatea infrastructurii afgane și nevoia urgentă de investiții în sisteme de prevenție și răspuns la dezastre naturale, într-o țară care se confruntă deja cu o gravă criză umanitară.