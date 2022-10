Cele mai cunoscute tipuri de hosting web

Esti pe punctul de a intra in lumea digitala? Ai site-ul creat, ti-ai ales si domeniul, insa nu prea stii care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmezi? In primul rand, felicitari pentru initiativa de a-ti crea un site de companie, indiferent ca este de prezentare sau un magazin online.

Daca credeai ca realizarea propriu-zisa a site-ului este grea, mai ai de trecut un hop – alegerea firmei de gazduire web Romania. Este o cheltuiala despre care nu stii foarte multe, ci te multumesti doar ca ideea ca trebuie sa o faci. Dar inainte de a lua o decizie este foarte important sa afli mai multe informatii despre ce presupune hosting-ul si de ce ai nevoie de un astfel de serviciu.

In primul rand, ce reprezinta gazduirea web?

Gazduirea web (cunoscuta si sub numele de hosting web Romania) este serviciul oferit, contracost, de catre companiile care detin si intretin serverele fizice pe care exista toate site-urile web.

Mai clar spus, orice exista pe Internet exista intr-un spatiu cibernetic sau cloud. Insa, in fapt, ca internetul sa functioneze are nevoie servere, pe care sa fie stocate fisierele. Companiile de gazduire web detin servere puternice, care stocheaza toate componentele unui website. Acestea ofera spatiu suficient pentru stocarea lor, precum si mecanismul de care au nevoie pentru a fi vizibile pentru vizitatori.

Un serviciu de gazduire bun ofera cel putin aceste 4 avantaje

Stocarea fisierelor

Cum fiecare site web este compus dintr-un cumul de fisiere, este important sa existe spatiu suficient de stocare pentru buna functionare. Companiile de hosting respectabile detin mai multe servere, capabile sa gazduiasca orice nevoie crescuta de stocare a clientilor.

Structura hardware

In ceea ce priveste latura fizica a internetului, aceasta este constituita dintr-o multime de servere web fizice. Companiile de hosting investesc sume considerabile in aceasta infrastructura, ba chiar depun eforturi pentru a le mentine in conditii echilibrate de temperatura. Iar ca experienta vizitatorilor sa fie tot mai buna, angajeaza si specialisti in intretinerea acestora.

Uptime

Daca serviciul de gazduire web nu functioneaza, nici site-ul tau nu va fi online. Iar aceasta experienta ii va face pe vizitatorii tai sa aiba o experienta nereusita, ba chiar sa nu mai intre pe site-ul tau niciodata. Este important ca uptime-ul sa aiba un procentaj de peste 99%.

Securitatea

Fie ca ne place sa recunoastem sau nu, hackerii sunt la tot pasul si scopul lor este sa provoace haos sau chiar sa iti fure datele. Cu cat securitatea oferita de compania de hosting este mai ridicata, cu atat scad sansele ca piratii cibernetici sa puna stapanire pe informatiile tale.

Cele mai cunoscute tipuri de gazduire web

Fiecare furnizor ofera diferite tipuri si niveluri de planuri de gazduire web, la preturi diferite. Cele mai cunoscute sunt urmatoarele:

Gazduirea partajata – in cazul acesta, un furnizor gazduieste mai multe site-uri pe acelasi server; in acest caz si costul de imparte intre detinatorii site-urilor; performanta site-ului dvs. poate scadea daca site-ul dvs. devine prea mare sau daca un alt site web de pe server inregistreaza o crestere a traficului.

– in cazul acesta, un furnizor gazduieste mai multe site-uri pe acelasi server; in acest caz si costul de imparte intre detinatorii site-urilor; performanta site-ului dvs. poate scadea daca site-ul dvs. devine prea mare sau daca un alt site web de pe server inregistreaza o crestere a traficului. Gazduire VPS – VPS inseamna Server Virtual Privat; tehnic vorbind, serverul este partajat cu alte site-uri, insa este separat de celelalte, astfel incat nu va trebui sa te ingrijorezi ca ii va scadea performanta;

– VPS inseamna Server Virtual Privat; tehnic vorbind, serverul este partajat cu alte site-uri, insa este separat de celelalte, astfel incat nu va trebui sa te ingrijorezi ca ii va scadea performanta; Gazduire pe server dedicat – practic, intregul server este al tau, iar asta inseamna mai mult spatiu si latime de banda cu care sa lucrezi si multa putere asupra modului de utilizare a acestuia;

– practic, intregul server este al tau, iar asta inseamna mai mult spatiu si latime de banda cu care sa lucrezi si multa putere asupra modului de utilizare a acestuia; Gazduire pentru comert electronic – in cazul unor astfel de site-uri este foarte important ca planul de gazduire sa promita compatibilitatea cu software-ul eCommerce pe care il vei utiliza (web hosting WordPress, web hosting PrestaShop, web hosting Magento, etc.);

– in cazul unor astfel de site-uri este foarte important ca planul de gazduire sa promita compatibilitatea cu software-ul eCommerce pe care il vei utiliza (web hosting WordPress, web hosting PrestaShop, web hosting Magento, etc.); Gazduire in cloud – permite mai multa flexibilitate si viteze mai mari, indiferent de marimea site-ului.