CEO are în funcțiune 6 grupuri energetice

Eugen Măruţă (gds.ro)

Complexul Energetic Oltenia a mai pus în funcțiune un grup energetic. Măsura a fost luată ca urmare a creșterii cererii de energie la nivel național.

Astfel, la această oră Complexul Energetic Oltenia funcționează cu un total de șase blocuri energetice pe bază de lignit. Sunt în în funcțiune trei blocuri energetice la Termocentrala Rovinari și câte unul la Turceni, Ișalnița și Craiova. La Sucursala Electrocentrale de la Rovinari sunt pornite grupurile energetice numerele 3, 4 și 6. La Sucursala Electrocentrale de la Turceni este în funcțiune grupul energetic numărul 4.

La Termocentrala de la Ișalnița livrează energie în Sistemul Energetic Național blocul energetic numărul 8, iar la Sucursala Electrocentrale Craiova 2 grupul energetic numărul 2. Producția medie de energie era joi de aproape 1.400 de MW.

Vor cumpăra certificatele de CO 2 până la finalul lunii

Administrația Complexului Energtic Oltenia desfășoară în aceste zile activități de achiziție a certificatelor de CO 2 de pe bursa de profil. Complexul Energetic Oltenia mai are la dispoziție o săptămână pentru a finaliza achiziția de certificate de CO 2 . Compania trebuie să cumpere 8,6 milioane de certificate. Prețul a ajuns la peste 45 de euro. Complexul Energetic Oltenia a primit săptămâna trecută de la Guvern un ajutor de restructurare în valoare de peste 600 de milioane de lei.

Au mai fost cumpărate certificate și din fonduri proprii. De asemenea, vor mai putea fi împrumutate până 1,5 milioane de certificate de la alte companii. În cazul în care după data de 30 aprilie Complexul Energetic Oltenia nu va avea toate certificatele achiziționate, va fi amendat cu 100 de euro pe zi de către Comisia Europeană pentru fiecare certificate necumpărat.

Societatea este considerat mare poluator și își pregătește un plan de restrcturare care vizează închiderea de cariere miniere și grupuri energetice.