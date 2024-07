CEO înregistrează pierderi la jumătatea anului

Eugen MĂRUȚĂ (gds.ro)

Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia susține că sunt probleme la compania energetică în ceea ce privește încasările. De vină ar fi vânzările slabe din ultimele luni și prețurile la care a fost vândută energia electrică. Cel mai important motiv este legat de faptul că societatea trebuie să constituie lună de lună provizioane pentru achiziționarea certificatelor de CO2.

Complexul Energetic Oltenia are obligația să cumpere an de an câteva milioane de certificare de CO2, dat fiind faptul că este mare poluator și legislația națională și comunitară prevede obligativitatea ca producătorii de energie din combustibili fosili să achite o taxă de poluare. În ultimii ani, costul cu certificatele de CO2 a ajuns la 400 – 500 de milioane de euro anual. CEO a beneficiat de ajutoare de stat pentru plata certificatelor de CO2. În schimbul acestora s-a obligat să restructureze din temelii compania energetică.

Diferențe mari de preț la certificatele de CO2

Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, a precizat că în ultimele luni s-a trecut pe pierdere, dacă la începutul anului a fost înregistrat profit. Pierderile au apărut și ca urmare a faptului că prețul certificatelor a variată foarte mult de la o lună la alta. Diferențele au fost și de 20 – 30 de euro.

„Am intrat pe pierdere. Pe primele luni am fost pe plus. Gradul de realizare al Bugetului de Venituri și Cheltuieli prognozat de administrație și aprobat de Guvern este de numai 80%. Vedem ce se va recupera până la finalul anului. Problema este că se fac provizioane lună de lună pentru achiziția certificatelor de CO2. Nu ai cum să nu faci provizioanele pentru că este o cheltuială care se face și care nu poate fi evitată. Există obligativitatea cumpărării certificatelor și cheltuielile cu acestea trebuie să fie scăzute. Din acest motiv nu mai apar unele sume în buget pentru că se constituie provizioanele și ele se scad din total”, conform lui Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie.

A renunțat la 124 de angajați

Din cauza problemelor financiare, CEO a renunțat la 124 de mineri și energeticieni. Sunt 1.800 de salariați încadrați pe perioadă determinată, însă nu toți au beneficiat de la 1 iulie de prelungirea contractelor individuale de muncă. Acestea au expirat la finalul lunii iunie, însă 124 de salariați au fost trimiși acasă.

„În urma analizei efectuate în fiecare subunitate a CEO, în zonele unde activitatea se restrânge prin închiderea unor perimetre miniere, un număr de 124 angajați nu vor beneficia de prelungirea contractelor de muncă pe perioadă determinată. Aceste măsuri sunt necesare pentru a ne alinia strategiei de restructurare și pentru a menține echilibrul financiar. În același timp, dorim să subliniem că angajații care au înregistrat abateri disciplinare, absențe nemotivate, concedii fără plată sau care nu și-au însușit aptitudinile profesionale necesare nu vor beneficia de prelungirea contractelor de muncă pe perioadă determinată.

CEO își exprimă angajamentul față de angajații săi și va continua să faciliteze tranziția acestora prin oferirea suportului necesar în procesul de restructurare. Ne angajăm să gestionăm acest proces cu transparență și responsabilitate, menținând comunicarea deschisă cu toate părțile implicate”, conform Complexului Energetic Oltenia.