China acuză SUA că forțează deținuții să muncească în penitenciarele private americane

În SUA, aproape 1 din 10 condamnați sunt duși în închiosori particulare, care urmăresc doar profitul. În afară de dotările precare, în aceste pușcării, deținuții sunt obligați să muncească. Ei sunt plătiți între 10 și 20 de dolari pe lună.

În 2019, trei dintre cele mai mari penitenciare private americane au avut un profit de 5 miliarde de dolari. Referitor la acest sistem de munca obligatorie, aplicat sub paravanul civilizației contemporane, Michelle Alexander, analist la The New York Times a spus că „se pare că sistemul segregației rasiale a fost abolit în SUA, dar în realitate a fost pur și simplu reproiectat.”

Articol realizat de Radio China International și CCTV