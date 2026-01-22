China: Japonia nu este calificată pentru un loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU

Un diplomat chinez de rang înalt a declarat miercuri că Japonia nu este calificată să devină membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Sun Lei, însărcinat cu afaceri ad-interim al Misiunii Chinei la ONU, a făcut aceste afirmații în cadrul primei reuniuni a negocierilor interguvernamentale privind reforma Consiliului de Securitate, desfășurată în timpul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. El a susținut că Japonia nu este în măsură să își asume responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale și că nu se bucură de încrederea comunității internaționale în acest sens.

Sun a subliniat că Consiliul de Securitate reprezintă nucleul mecanismului internațional de securitate colectivă și are o responsabilitate deosebită în menținerea ordinii internaționale postbelice, precum și în protejarea păcii și securității la nivel global.

Referindu-se la procesele de la Tokyo, desfășurate în urmă cu 80 de ani, diplomatul chinez a arătat că acestea au sancționat criminalii de război japonezi, au afirmat principiile justiției internaționale, au apărat demnitatea umană și au constituit un avertisment ferm împotriva oricărei încercări de revigorare a militarismului sau de reluare a agresiunii și expansiunii. Cu toate acestea, a spus Sun, Japonia nu a realizat o reflecție profundă asupra trecutului său militarist. Dimpotrivă, militarismul japonez ar fi reapărut sub forme adaptate și s-ar fi consolidat treptat.

Potrivit lui Sun, forțele de dreapta din Japonia au încercat constant să cosmetizeze istoria agresiunii, negând în repetate rânduri crime istorice precum Masacrul de la Nanjing, recrutarea forțată a așa-numitelor „femei de confort” și munca forțată. De asemenea, acestea au promovat revizuirea manualelor de istorie, cu scopul de a contesta verdictul internațional asupra agresiunii Japoniei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a adăugat că mai mulți lideri japonezi actuali au vizitat Sanctuarul Yasukuni, considerat un simbol al militarismului, unde sunt comemorați inclusiv criminali de război de Clasa A.

Diplomatul chinez a criticat totodată o serie de acțiuni recente ale forțelor de dreapta din Japonia, menționând afirmațiile eronate ale prim-ministrului Sanae Takaichi privind problema Taiwan și amenințările legate de utilizarea forței împotriva Chinei, declarațiile pro-nucleare ale unor oficiali de rang înalt, precum și tentativele de revizuire a celor trei documente de securitate și discuțiile privind modificarea celor Trei Principii Non-Nucleare, care prevăd ca Japonia să nu dețină, să nu producă și să nu permită introducerea armelor nucleare pe teritoriul său. Aceste demersuri, a spus Sun, reflectă o intenție periculoasă de promovare a „re-militarizării” și de reînviere a militarismului, generând noi riscuri pentru pacea și securitatea regională și globală.

O țară care nu manifestă remușcare față de crimele sale istorice, care încalcă normele fundamentale ce guvernează relațiile internaționale, contestă rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial și subminează deliberat ordinea internațională postbelică nu este deloc, în opinia sa, calificată să aspire la un loc de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

Sun a mai declarat că, în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate și mare putere responsabilă, China este dispusă să colaboreze cu toate statele și popoarele care susțin pacea, pentru a apăra rezultatele victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și ordinea internațională postbelică, pentru a consolida autoritatea și unitatea Consiliului de Securitate și pentru a contribui în mod constructiv la menținerea păcii și securității internaționale.