China: „Pot fi protejați copiii americani de atacurile armate?”

Mai sunt două luni până la sfârșitul acestui an, iar în SUA au avut loc 260 atacuri cu arme de foc în campusuri studențești sau în școli. Un nou record la acest capitol pe durata unui an, arată ultimele date statistice prezentate de organizația neguvernamentală K-12 School Shooting Database. Numai în ultimele zile, s-au înregistrat mai multe atacuri, precum cel de la un liceu din orașul Saint Louis, statul Missouri, care s-a soldat cu trei morți, inclusiv suspectul, și șapte răniți.

Potrivit presei americane, autorul acestei tragedii a fost un tânăr de 19 ani. Înainte de atac, poarta liceului a fost închisă și era păzită. După ce directorul liceului a primit vestea, imediat a citit la difuzor codul care sugerează existența unui trăgător în campus. Cu toate acestea, tragedia tot s-a produs, ceea ce înseamnă că pregătirea profesorilor și elevilor pentru un eventual atac cu arme nu este suficientă pentru a preîntâmpina asemenea tragedii. Potrivit statisticilor de pe site-ul Gun Violence Archive (GVA), până în 27 octombrie, 1.379 copii și adolescenți și-au pierdut viața în urma atacurilor armate și alte 3.687 de persoane au fost rănite anul acesta.

În SUA, trauma pricinuită de violențele cu arme asupra sănătății psihice a tinerilor este de neimaginat. Actualmente, crește continuu anxietatea și depresia în rândul copiilor și tinerilor americani. Unii elevi și studenți sunt îngrijorați mai mult față de violența cu arme decât de preocuparea pentru studii.

Washingtonul răzbună moartea unui soldat pe câmpul de luptă, evocând o „prețioasă viață”, și oare de ce planează nepăsarea față de pierderea vieților copiilor și tinerilor secerați de gloanțe?

În acest context trebuie vorbit despre deficiențele din sistemul politic al SUA. Motivul pentru care problema atacurilor cu arme a scăpat de sub control este că prevederile privind dreptul de a păstra și a purta arme din al doilea amendament al Constituției SUA sunt greu de clintit. Totodată, are legătură și cu „politica de veto” a celor două partide. În același timp, și demersurile grupurilor de interese, precum Asociația Natională a Armelor de Foc din SUA, au jucat un rol important. Sub multiple presiuni, proiectul de lege pentru limitarea uzului de arme de foc întocmit în urma compromisului făcut de cele două partide și semnat în luna iunie de președintele Joe Biden nu va rezolva problema.

Dacă nu vor fi reparate deficiențele din sistemul politic american, care este manipulat de egoiști deghizați, grupurile de interese care vând arme pe de o parte, și veste antiglonț pe de alta, își vor vedea în continuare de treaba lor, oamenii nu vor putea scăpa din bătaia armelor de foc.

Articol realizat de Radio China International și CCTV