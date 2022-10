China promovează construcția unei „comunități de destin comun”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, Wang Wenbin, a declarat marți la conferință de presă că în contextul mondial al recesiunii economice afectate de pandemie și conflicte, a construi comunitatea umană cu destin comun este o replică puternică la decuplarea de la politicile de „grup mic”.

Wang Wenbin a spus că Republica Populară Chineză susține și promovează construcția comunității umane cu destin comun. China este singura țară din lume care a scris în Constituția sa „aderarea la calea dezvoltării pașnice”. China a participat activ la operațiunile de menținere a păcii ale ONU și la procesele internaționale de control al armelor, de dezarmare și neproliferarea armelor și s-a angajat să construiască o lume a păcii durabile.

Diplomatul chinez a spus: „Facem apel la comunitatea internațională să adere la conceptul de securitate comună, cuprinzătoare, cooperantă și durabilă, să promoveze pe deplin și să participe la cooperarea internațională împotriva pandemiei, să lanseze Inițiativa globală pentru Securitatea Datelor, să propună soluții chineze la provocările legate de alimentație, energie și alte provocări din securitate și să se angajeze să construiască o lume sigură pentru toți. Am promovat în mod activ Inițiativa „O centură un drum”, am menținut securitatea și stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare globale, ne-am implicat în guvernarea globală și în cooperarea Sud-Sud, am accelerat punerea în aplicare a Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă și ne-am angajat să construim o lume a prosperității comune. Ne-am străduit să construim un sistem de deschidere la nivel înalt, să susținem valorile comune ale omenirii și să pledăm pentru învățarea reciprocă între civilizații, mai degrabă decât ciocnirea civilizațiilor. Ne-am angajat să construim o lume deschisă și incluzivă. Ne-am angajat pe calea unei dezvoltări ecologice și cu emisii reduse de carbon și am promovat punerea în aplicare a Acordului de la Paris și lucrăm pentru o lume curată și frumoasă.”

Wang Wenbin a mai declarat că, aflându-se într-un nou punct de plecare istoric, China va continua să joace un rol puternic în promovarea dezvoltării pașnice și a cooperării reciproc avantajoase, va colabora cu alte țări pentru a construi comunitatea umană cu destin comun și va aduce o mai mare contribuție la progresul omenirii și la crearea unei lumi mai bune.

Articol realizat de Radio China International și CCTV