China rămâne „opțiunea necesară” pentru domeniile industrial și comercial din lume

„Succesorul Chinei va fi tot China!” Afirmația președintelui Xi Jinping privind activitățile de industrie și comerț, susținută la reuniunea informală a liderilor de stat din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), stârnește dezbateri la nivel global. De ce China rămâne „opțiunea necesară” pentru cele două domenii ale lumii?

Potrivit estimărilor Institutului Global McKinsey, în anul 2020, 55 de municipii ale Chinei, unde trăiesc 27% din populația țării, au fost clasificate ca orașe cu venituri mari. Cifra va ajunge la 93 în anul 2030, acoperind 44% din totalul cetățenilor chinezi. McKinsey concluzionează: dacă există un punct de creștere pe plan global, răspunsul este clar.

În ultimii ani, capitalul străin s-a înrădăcinat pe piața chineză, din diverse motive. De exemplu, directorul executiv al departamentului pentru afaceri din China al gigantului McDonald’s, Zhang Jiyin, a dezvăluit că, în ultimele trei decenii, marele potențial al pieței chineze a oferit McDonald’s oportunitatea unică de dezvoltare, în timp ce vicepreședintele senior al gigantului Johnson & Johnson, Song Weiqun, a declarat că sistemul industrial general al Chinei este foarte complet, iar potențialul endogen de creștere al economiei este mare. La rândul său, directorul executiv al departamentului pentru afaceri din China al gigantului L’OREAL a mărturisit că mediul de afaceri al Chinei permite investitorilor să se apuce serios de activități inovative.

Azi, când lumea trece prin transformări, de ce China rămâne piața cea mai prețuită pentru industrie și comerț? „Cele trei fenomene neschimbate”, punctate de președintele Xi Jinping la reuniunea APEC, reprezintă răspunsul.

În primul rând, China rămâne cel mai mare motor pentru avansarea globală, contribuind anul acesta cu o treime din cotă la creșterea economiei globale. Recent, Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în creștere estimările privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) al Chinei în acest an până la 5,4%. În același timp, instituțiile financiare străine, cum ar fi Goldman Sachs și UBS, au lansat raportoarele privind economia chineză în 2024, care estimează că aceasta este așteptată să se redreseze continuu. Or, asta dovedește faptul că rămân neschimbate fundamentele pozitive pe termen lung ale economiei chineze, care este rezistentă, flexibilă și plină de potențial.

Pe de altă parte, avantajul unic al Chinei, recunoscut de întreaga lume, este piața. China are peste 1,4 miliarde de locuitori, cifra fiind mai mare decât populația totală a tuturor țărilor dezvoltate. Potrivit prevederilor, în următorii 15 ani, grupul de oameni cu venituri medii din China va înregistra o expansiune de la 400 milioane, la 800 de milioane. Așa cum a declarat managerul general al institutului american BlackRock, Zhang Chi, piața chineză nu numai că are stabilitate și calitate ridicată, caracteristici specifice piețelor dezvoltate, dar are, de asemenea, potențialul de creștere rapidă pe care îl au piețele emergente. Piața chineză este o resursă unică rară în lume.

Nu în ultimul rând, anul acesta se împlinesc 45 de ani de la aplicarea politicii de reformă și deschidere în China și, totodată, 30 de ani de la organizarea primei reuniuni informale a liderilor APEC. Între primele zece partenere comerciale ale Chinei se numără opt țări membre APEC, în timp ce China reprezintă primul partener de comerț pentru cele 13 entități economice din cadrul APEC. Cu ocazia reuniunii de la San Francisco, China a dat publicității o serie de măsuri noi dedicate deschiderii, precum îmbunătățirea continuă a mecanismului de protejare a drepturilor și intereselor investitorilor străini, reducerea listei negative pentru accesul investițiilor străine, asigurarea cuprinzătoare a tratamentului național pentru companiile cu capital străin. Toate acestea evidențiază faptul că rămâne neschimbată decizia Chinei de a crea un mediu de afaceri la nivel internațional orientat spre piață și bazat pe legi, iar politicile chineze care asigură servicii echitabile pentru investitori străini nu se vor modifica.

Antreprenorii sunt sensibili la piață. Rezultatele anchetei derulate de Camera Americană de Comerț din China arată că 66% din companiile americane din China vor menține sau crește investițiile. În primele zece luni ale acestui an, pe teritoriul Chinei au fost înființate 41.947 de companii cu capital străin, cifra fiind în creștere cu 32,1%.

De ce succesorul Chinei va fi tot China? „Cele trei fenomene neschimbate” ale Chinei aduc certitudine și stabilitate, lucrurile cele mai rare pentru lumea care trece prin vicisitudini. După cum crede prim-ministrul statului Singapore, Lee Hsien Loong, o Chină puternică și prietenoasă ar putea avea un impact pozitiv asupra regiunii și a lumii.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV