CHL: Davos se califică fără glorie, Graz produce surpriza cu Storhamar

Fără îndoială, derby-ul ultimei etape din faza grupelor din Champions Hockey League a fost partida care le-a opus pe HC Davos și Tygri Liberec. Reprezentante ale unor țări în care hocheiul este ”la putere” (Elveția, respectiv Cehia), cele două echipe au ajuns în situația inedită de a se lupta pentru victorie pentru a fi sigure că se vor clasa în primele 16!

Pe VAT Arena din Davos, oaspeții au început mai bine și au deschis scorul încă din minutul 3, prin Vlach, care l-a învins cu un șut plasat pe portarul Aeschlimann.

Ulterior, Rychlovsky a avut o bună șansă de a majora avantajul echipei cehe, însă de data aceasta Aeschlimann s-a evidențiat printr-o paradă spectaculoasă.

Pe final de repriză, echipa din Liberec a beneficiat de o superioritate numerică, însă o neatenție în propria treime era cât pe-aci să ducă la un gol ”shorthanded” înscris de Davos.

Până la urmă nu s-a mai marcat până la prima pauză. Elvețienii nu au părut a fi în cea mai bună formă.

Mai mult, în debutul mitanului secund Galvas a făcut 2-0, la o fază la care apărarea gazdelor a fost destul de ușor depășită.

Deși venit relativ devreme, golul lui Galvas a fost cel care a stabilit scorul final

A fost rândul gazdelor să beneficieze de o superioritate numerică pe care, dacă ar fi fructificat-o, ar fi relansat partida, dar nu și-au creat mari ocazii de gol.

La jumătatea reprizei, Davos a mai avut o superioritate, pe care a jucat-o mai bine, dar tot fără efect pe tabelă.

Elvețienii ar fi putut totuși înscrie în 5 contra 5, la un puc aruncat în fața porții care l-a depășit pe portarul Hamalcik, dar mai întâi Perez s-a apărat foarte bine, apoi bara s-a opus șutului expediat de gazde, astfel că repriza a treia a început tot de la scorul de 2-0 pentru cehi.

Ultimul mitan a fost animat, cu Liberec încercând să dea lovitura de grație, iar Davos aproape cu disperare să reintre în meci, dar a fost tot unul fără goluri, în principal fiindcă cehii au știut să țină foarte bine de puc, pentru a evita o posesie adversă prelungită care le-ar fi putut fi fatală.

De notat și că, după ce elvețienii au scos portarul pe final de meci, Zeman a șutat spre poarta goală, dar pucul trimis de el a lovit bara.

Suporterii cehi celebrează victoria și calificarea

Salvarea gazdelor, din punct de vedere al calificării, a venit de acolo de unde puțină lume se aștepta: Graz, lanterna roșie înaintea ultimei etape, a reușit o victorie incredibilă pe terenul lui Storhamar, cu scorul de 6-3, după ce a condus cu 6-1! Norvegienii lăsaseră o bună impresie în meciurile anterioare, în timp ce campioana Austriei avea înfrângeri pe linie (!), dar, după cum scriam și anterior, în CHL niciun meci nu este jucat dinainte.

În urma acestor rezultate, Davos s-a calificat de pe locul 16, cu 8 puncte, în timp ce Nitra (8 puncte) și Storhamar (6 puncte) au ratat calificarea, ocupând pozițiile 17, respectiv 18.

De remarcat și performanța echipei daneze Herning, care, deși eliminată, a reușit o victorie de prestigiu în fața formației elvețiene Fribourg (deja calificată), cu scorul de 4-3, după executarea loviturilor de penalitate.

Optimile CHL se vor desfășura în 10 și 17 noiembrie, după următorul program:

Davos – Plzen

Fribourg – Servette

Kookoo – Eisbären Berlin

Liberec – Köln

Rögle – Skelleftea

SalPa – Pardubice

Tappara – Mannheim

Vaxjö – Frölunda

(Sursa foto: capturi ecran IIHF.tv)