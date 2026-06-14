Cinci echipe care au dus România pe podiumul mondial la robotică au primit burse de câte 10.000 de lei de la INACO

Velocity din Brăila, Heart of RoBots din Buzău, Quantum Robotics din București și AICitizens din Focșani sunt echipele premiate după ce România a ocupat primele patru locuri la FIRST Tech Challenge 2026, la Houston. La acestea se adaugă singura reprezentantă a României la Campionatul Mondial de robotică din Houston la categoria FLL: Quantum Bits, care anul trecut a fost locul 1 în lume în Grecia la FLL 2025 și sunt campioni naționali în 2026.

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate a acordat sâmbătă, 13 iunie 2026, Burse de Performanță în Robotică în valoare totală de 60.000 de lei celor cinci echipe care au reprezentat România la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge și FIRST LEGO League de la Houston. Această susținere vine prin intermediul programului ICOTI – Inițiativa pentru Competitivitatea Tinerilor, dezvoltat de INACO. Acest program îi are ca parteneri pe Catena și Erbașu, la care s-au alăturat Policypath și Sistec, care au făcut posibilă acordarea burselor de performanță.

Echipele medaliate au readus roboții pe scena ASTROFEST din București, au recreat emoția finalei și s-au întrecut într-o competiție amicală, oferind publicului o demonstrație fascinantă de inovație și pasiune din partea unor minți sclipitoare. De asemenea, în cadrul evenimentului, Policypath i-a acordat un premiu de excelență domnului Alexandru Mironov, organizator de 12 ani al festivalului ASTROFEST și redactor timp de 47 de ani la Revista Știință și Tehnică .

Dincolo de celebrarea performanțelor actuale, evenimentul privește ferm spre viitor. INACO susține cu tărie introducerea roboticii ca materie opțională în școli și introducerea concursurilor FTC și FLL în lista competițiilor recunoscute oficial de către Ministerul Educației – un pas absolut necesar pentru posibilitatea premierii elevilor campioni de către stat. Totodată, este esențială o susținere mult mai coerentă a echipelor de robotică din partea mediului public și a celui privat.

„România are tineri extraordinari, mentori dedicați și părinți care susțin performanța. Aceste echipe arată că viitorul se construiește prin educație, știință, tehnologie și caracter. Noi suntem aici să îi susținem în drumul lor spre succes, ca ei să poată ținti cât mai sus”, a declarat Andreea Paul, președinta INACO.

Bursele INACO de Performanță în Robotică se înscriu într-un angajament mai larg al organizației față de educația SMAC – social, mobil, analitic și cloud – din România, un ecosistem în care elevi, mentori și parteneri construiesc împreună viitorul generațiilor performante din România. Asociația este deschisă să construiască parteneriate solide multianuale cu companiile private pentru a putea oferi un sprijin constant tinerilor roboticieni din România.