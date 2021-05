Clinica Zetta anunță numirea a doi noi parteneri: Andreea Constantin și Sorin Daniel Nae

Clinica Zetta își consolidează echipa prin cooptarea în calitate de parteneri a Andreei Constantin, actualul manager general al Clinicii, și a lui Sorin Daniel Nae, reputat chirurg plastician și doctor în științe medicale. Această mișcare face parte din strategia de dezvoltarea pe termen lung a Clinicii, fiind un pas firesc pentru continuarea colaborării cu cei doi noi parteneri.

Cu nume bine definite în domeniul serviciilor medicale,Andreea Constantin și Sorin Daniel Nae se alătură astfel într-o nouă formulă fondatorului Clinicii Zetta, dr. Dragoș Zamfirescu (unul dintre liderii marcanți ai chirurgiei plastice reconstructive din România), prin achiziționarea de părți sociale.

Andreea Constantin

”Este un privilegiu să fac parte din echipa Clinicii Zetta și, din noua mea postură, mă voi dedica mai departe construirii acestui brand în piața de chirurgie plastică. Traversăm cu toții o perioadă marcată de incertitudini și consider că forța unei afaceri, indiferent de domeniu, crește atunci când echipa se mărește”, declară Andreea Constantin, care își va păstra și rolul de CEO.

”Sunt onorat să mă alătur acestui nou drum, definit prin excelență și performanță în chirurgia plastică. Este un proiect în care cred și pentru dezvoltarea căruia îmi voi aduce aportul prin vasta mea experiență în domeniu. Cred cu tărie că Zetta va însemna, peste ani, un reper în medicina românească”, declară și Sorin Daniel Nae.

”Am început să discutăm serios despre cooptarea de parteneri chiar acum un an, la scurt timp de la debutul pandemiei. Deși starea de urgență a pus serios sub semnul întrebării activitatea și viitorul clinicii, totuși, după o analiză foarte serioasă, am decis să continuăm și să accelerăm planul de investiții și de extindere. Practic, în acest moment ne aflăm foarte aproape de deschiderea noului Spital Zetta. Alăturarea celor doi parteneri va avea un impact pozitiv și va contribui la dezvoltarea Zetta”, spune la rândul său Dragoș Zamfirescu.

Clinica Zetta a fost fondată în urmă cu nouă ani, când dr. Dragoș Zamfirescu a decis să meargă și pe drumul antreprenoriatului împreună cu un prieten, manager la acea vreme într-o companie internațională. Între timp, Zetta, care a ajuns să funcționeze într-un spațiu de cinci ori mai mare decât cel inițial, s-a transformat într-un hub pentru chirurgi plasticieni și medici specializați pe domenii conexe, precum ortopedie, ORL, dermatologie sau oncologie, care fac intervenții chirurgicale sau dau consultații folosind facilitățile operatorii, spațiile și personalul medical al clinicii. Mai mult, este singura clinică din România și printre puținele din Europa unde se realizează intervenții de microchirurgie.

În toți acești ani, Clinica Zetta s-a transformat în locul unde au fost realizate zeci de proceduri în premieră națională și alte trei în premieră internațională, iar intervențiile și rezultatele obținute de echipa medicală sunt în mod constant apreciate în cadrul congreselor internaționale de specialitate. Totodată, aproximativ 10% din timpul alocat operațiilor este dedicat intervențiilor pro bono, multe dintre acestea prezentând un grad ridicat de dificultate. Un moment marcant este și toamna lui 2017, când a fost înființată Asociația Zetta, organizația non-profit a Clinicii, scopul principal fiind continuarea activităților civice și sociale.