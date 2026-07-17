CM 2026 – Donald Trump va asista la finala Spania – Argentina

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Președintele american Donald Trump va asista la finala Cupei Mondiale 2026, în care se vor înfrunta duminică selecționatele Spaniei și Argentinei, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, citat de AFP.

”Prezența sa va încununa ceea ce a fost cea mai urmărită, cea mai sigură și cea mai de succes Cupă Mondială din istoria SUA”, a declarat Karoline Leavitt în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul de la Casa Albă, care nu a asistat până acum la niciun meci din cadrul turneului, va fi prin urmare prezent pe stadionul MetLife din East Rutherford, o suburbie a orașului New York, pentru urmări finala.

FIFA indicase la sfârșitul lunii iunie că Trump va înmâna trofeul câștigătoarei Cupei Mondiale, organizată de Statele Unite împreună cu Mexic și Canada. Se așteaptă ca el să facă acest gest simbolic alături de președintele FIFA, Gianni Infantino.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei va fi, de asemenea, prezent pe stadionul din apropierea metropolei New York, a anunțat miercuri Casa Regală Spaniolă, a doua zi după victoria echipei țării sale în semifinala cu Franța (scor 2-0).

Președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat joi că nu va fi prezent la meci, din superstiție, ci va urmări finala din fața televizorului, la reședința prezidențială, așa cum a făcut de la începutul Cupei Mondiale.

Întrebată ce echipă ar susține președintele american la finala de duminică, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a răspuns că nu știe.