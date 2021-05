Companiile româneşti pierd şi până la 100.000 de euro anual din lipsa evaluării departamentului financiar

Ioana Arsenie, Consultant Financiar

Companiile, respectiv departamentele financiare în anul pandemic, au solicitat un efort suplimentar din partea antreprenorilor români dar şi a directorilor financiari de a fi echilibraţi în business, ponderaţi în luarea deciziilor financiare şi de a ajusta bugetele de venituri şi cheltuieli şi de investiţii.

Departamentul financiar are nevoie de date statistice şi de strategii fie că este necesară o schimbare la nivelul departamentului sau doreşti să dezvolţi funcţia financiară a unui IMM. Este necesară o regândire a procesului pentru a observa toţi indicatorii de performanţă financiară din cadrul companiei: venituri, cheltuieli, bugete de marketing, investiţii, digitalizarea şi automatizarea, calitatea produselor şi a serviciilor.

„Rolul departamentului financiar este de a măsura succesul financiar al oricărei companii. De-a lungul timpului, funcţia financiară a trecut prin schimbări, de la calcule simple, privind contabilitatea primară la evidenţierea indicatorilor de performanţă a afacerii și realizarea de scenarii pentru a lua cele mai bune decizii de business„, declară Ioana Arsenie, Consultant Financiar şi Owner Trusted Advisor Strategy & Finance.

Astfel, trebuie creată o structură organizaţională puternică la nivel de companie, prin prisma organizării şi consolidării departamentului financiar, o regândire totală. Rezultatele acestor eforturi la nivel de cifre, presupun reduceri de bugete şi de până la 15% prin optimizări în procese, schimburi de activităţi, sarcini, responsabilităţi între sarcini, roluri.

Ce arii de expertiză acoperă un CFO (Director Financiar) în firmele antreprenoriale? La ce nivel de dezvoltare se defineşte acest rol şi ce buget trebuie prevăzut?

Prezentăm 4 categorii de companii şi cum acţionează funcţia financiară.

1) Startups: CFO-ul este contabilul. Acesta trebuie să aibă disponibilitatea de a înţelege business-ul, pentru a transpune cifrele pe procesele principale, ca să servească în mod real antreprenorului. Este de dorit să aibă cunoştinţe juridice minime, pentru a întrevedea riscurile şi indica antreprenorului când este cazul să apeleze la un avocat. Din experienţa Trusted Advisor Strategy & Finance, înainte de deciziile importante, antreprenorii aflaţi în etapa de start-up se consultă cu contabilul şi aşteaptă de la acesta soluţii legale, optime, fiscal şi costuri. Onorariul unui CFO dintr-un start-up ajunge şi la 500-800 euro/lună și se stabilește ținând cont de volumul și complexitatea tranzacțiilor.

2) IMM-urile cu venituri sub 5 mEuro/an: CFO extern cu un mandat bine delimitat: livrabile în zona de structura financiară a afacerii, set-up şi implementare. De cele mai multe ori se lucrează pe două etape, în principal: audit iniţial al afacerii unde se livrează un raport cu concluzii şi recomandări şi realizarea structurii de buget: P&L şi Cash-Flow. Onorariul unui CFO extern dintr-un astfel de IMM porneşte de la câteva sute de euro şi ajunge şi la 1000-1500 euro/lună, corelat cu etape şi livrabile.

3) IMM-urile cu venituri de 5 – 10 mEuro/an: CFO intern cu rol multiplu, Director Financiar-Administrativ, care gestionează în plus partea de HR, IT, Achiziţii – Logistică (Supply Chain). Este un CFO jucător, foarte implicat în activitatea firmei şi are un rol cheie în managementul bugetului companiei, în definirea proceselor şi procedurilor de lucru. Această persoană trebuie să îşi câştige autoritatea, să identifice riscurile şi să aibă forţa de propunere în relaţia cu CEO-ul/antreprenorul. Salariul unui CFO dintr-un astfel de IMM ajunge şi la 1.500 euro/lună.

4) Companiile cu venituri de peste 10 mil. euro/an: CFO specializat, care lucrează cu ceilalţi manageri, într-o structură de departamente separate, owneri de buget. Salariul unui CFO dintr-un astfel de IMM ajunge şi la 2.000 euro/lună și discutăm de complexitate și nivel de remunerare similar cu multinaționalele după un anumit nivel.

Companiile româneşti pierd şi până la 100 000 euro anual din lipsa evaluării departamentului financiar. Mai mult decât atât, pierd oportunitatea de a trece la următorul nivel de creștere! Din experienţa Trusted Advisor Strategy & Finance, un blocaj în creşterea afacerilor îl constituie păstrarea structurii iniţiale într-o etapă de creştere următoare. De exemplu, foarte multe IMM-uri din categoria 2 continuă să lucreze cu contabilitatea externalizată, având un acces greoi şi mult întârziat la informaţie, chiar lipsa controlului pe cifre.

În categoriile 3 şi 4 întâlnim companii care nu au un rol de CFO, respectiv contabilul şef este cel care susţine activitatea de finanţare, relaţia cu băncile sau chiar antreprenorul şi nu se fac foarte multe activităţi de management financiar.

Antreprenorul trebuie să aibă o structură care funcţionează şi să regândească arhitectura proceselor – identificarea proceselor şi reajustarea lor în grupe de procese. În plus, antreprenorii vor percepe acest demers de evaluare a funcţiei financiare şi ca pe o oportunitate în vederea consolidării între departamente, în întreaga organizație, dar și a relaţiei cu clientul: de la eficienţă în datele furnizate, ajustarea bugetelor, coerenţă în procese.

Principalele axe de acţiune:

a) politica de preţ: metodologia calculului de preţ;

b) politica de credit management;

c) analiza investiţiilor;

d) suport în implementareașidezvoltarea permanentă a unui ERP.

Aceste proceduri sunt livrabile, însă pentru continuitate cu cele mai bune rezultate, se urmăreşte ca în cadrul procesului să aibă loc un transfer de cunoştinţe de la CEO-ul extern către echipa internă, fie că vorbim de Departamentul Financiar-Administrativ, forţa de vânzări şi, desigur, antreprenorul care participă activ la acest proces. De foarte multe ori, CFO-ul extern se implică în recrutarea CFO-ului intern, când compania creşte, în evaluarea echipei interne.

În afacerile cu potenţial, decizia de a apela la experţi: financiar, marketing, HR, vânzări, în acest prag de creştere este vitală şi permite antreprenorului să iasă din operaţional şi să ducă afacerea la următorul nivel. Este o decizie tip investiţie, în funcţie de intensitatea implicării în organizaţie, un CFO extern are un buget între 500-1000 euro/lună, respectiv un calcul economic mult în favoarea acestui tip de colaborare care aduce competenţe de înalt nivel.

* limitele de CA sunt orientative; conteaza complexitatea afacerii.