Comparație între codul CAEN vechi și noul cod CAEN obligatoriu din 2025

Oportunități noi de deschidere firme în 2025

Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază importanța actualizării codurilor CAEN în contextul noilor reglementări care au intrat în vigoare de la 1 Ianuarie 2025, oferind și o comparație între cod CAEN Rev. 2 și cod CAEN Rev. 3 și ne transmite opinia sa referitoare la acest subiect, inclusiv despre oportunitatea înființarea unei firme într-o lume a afacerilor aflată într-o continuă dezvoltare.

Anul 2025 vine cu schimbări majore în ceea ce privește firmele din România, referitoare la completare obiect de activitate, respectiv actualizare cod CAEN. Această modificare vine în sprijinul antreprenorilor, întrucât a fost simplificat procesul de aplicare a noilor modificări legislative, codurile CAEN fiind actualizate în conformitate cu nevoia de adaptare la lumea modernă a afacerilor. Luând în considerare noile reglementări, orice societate comercială din România trebuie să efectueze demersurile necesare pentru modificare cod CAEN ONRC, astfel încât să fie în conformitate cu versiunea CAEN Rev. 3.

De ce este important pentru o societate comercială în România să efectueze demersurile de actualizare cod CAEN?

Este important ca firmele din România înființate înainte de 2025 să efectueze această modificare cod CAEN ONRC pentru a fi în conformitate cu reglementările actuale. Scopul versiunii CAEN Rev. 3 este de a implementa obiecte de activitate mai specifice și detaliate pentru o societate comercială. În cazul în care o societate comercială urmează să înregistreze orice mențiuni ONRC, este obligatorie și actualizare cod CAEN, depunând totodată și actul constitutiv nou. Operațiunea de modificare cod CAEN ONRC și înregistrarea oricăror mențiuni ONRC se poate dovedi a fi un proces complex, motiv pentru care un avocat comercial sau un avocat Registrul Comerțului vă poate oferi consultanță juridică prin pregătirea de acte necesare pentru adăugare cod CAEN, depunerea dosarului la Registrul Comerțului și obținerea dovezii de înregistrare.

Noi oportunități de înființare SRL în România

Odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor legale actuale referitoare la completare obiect de activitate, au fost create noi coduri CAEN ce cuprind activități mai specifice. Astfel, pot apărea diverse oportunități pentru viitorii antreprenori de a desfășura activitate economică, având în actul constitutiv coduri CAEN mai specifice pentru activitatea pe care doresc să o practice. Noua reglementare referitoare la modificare cod CAEN vine în sprijinul domeniului de afaceri, deoarece vor apărea în circuitul comercial firme care pot desfășura o gamă mai largă de activități economice. Este recomandat ca un avocat drept comercial sau un avocat cod CAEN să ofere consultanță juridică antreprenorilor care doresc să efectueze pașii necesari pentru deschidere firme în România sau pentru actualizare cod CAEN, prin redactare de acte necesare pentru adăugare cod CAEN sau pentru înființare SRL, astfel încât prevederile din legea societăților să fie respectate cu strictețe.

Comparație între codul CAEN vechi și noul cod CAEN obligatoriu din 2025

Făcând o scurtă comparație între versiunile de cod CAEN, respectiv CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3, versiunea ce a intrat în vigoare începând cu ianuarie 2025 reflectă mai bine realitățile economice actuale, întrucât au fost adăugate coduri CAEN specifice, precum cele privitoare la comerțul online și serviciile digitale. În privința codurilor CAEN ce au suferit modificări, acestea au fost detaliate, agregate sau recodificate.

Prin detaliere se înțelege faptul că un cod CAEN a fost divizat în mai multe coduri noi pentru a reflecta într-un mod mai concret unele activități economice.

Prin agregare se înțelege comasarea mai multor coduri distincte existente în versiunea anterioară a clasificării într-un singur cod nou. Scopul acestui demers este de a elimina codurile CAEN similare și reunirea acestora într-un singur cod.

Prin recodificare se înțelege atribuirea unui nou număr fără ca domeniul de activitate să se schimbe. Această modificare poate apărea în situațiile în care o activitate se reclasifică într-o altă categorie, însă în esență are aceeași semnificație.

Codurile CAEN sunt împărțite in industrii: A. Agricultură, silvicultură și pescuit, B – Industria extractive, C – Industria prelucrătoare, D – Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, E – Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, F – Construcții, G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, H – Transport și depozitare, I – Hoteluri și restaurante, J – Activități de editare; difuzarea de programe de radio și televiziune; activități de producție și distribuție de conținuturi, K – Telecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale, L – Intermedieri financiare și asigurări, M – Tranzacții imobiliare, N – Activități profesionale, științifice și tehnice, O – Activități de servicii administrative și activități de servicii-suport, P – Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public, Q – Învățământ, R – Sănătate și asistență social, S – Activități de spectacole, culturale, sportive și recreative, T – Alte activități de servicii, U – Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu, V – Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

„Făcând o scurtă comparație între codul CAEN anterior și noua versiune de cod CAEN, se poate observa că versiunea ce a intrat în vigoare în ianuarie 2025 oferă o delimitare mai specifică a activităților pe care le poate desfășura o societate comercială, reducând semnificativ ambiguitățile și facilitând procesul de înființare a companiilor în România. Consider că această modificare legislativă contribuie la încurajarea investitorilor, contribuind la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai bine definit din punct de vedere legal.” a spus Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Casei de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații..

Exemple de coduri detaliate

Putem oferi drept exemplu codul CAEN 4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat, în industria de comerț, parte din versiunea CAEN Rev. 2, care în reglementarea actuală a fost detaliat în numeroase alte coduri de activitate în funcție de tipul de comerț pe care o societate comercială îl desfășoară. În tabelul de mai jos poate fi observate câteva exemple din codurile CAEN detaliate, precum și industriile din care acestea fac parte:

Industrie Cod CAEN Rev. 2 Cod CAEN Rev. 3 Comerț CAEN 4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; CAEN 4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne; CAEN 4740 – Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații; CAEN 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor; CAEN 4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice; CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice; CAEN 4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie; CAEN 4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor; CAEN 4782 – Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule; CAEN 4783 – Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete; CAEN 4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat



Un alt exemplu de cod CAEN detaliat este reprezentat de CAEN 1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice, parte din industria prelucrătoare, fiind detaliat în următoarele coduri CAEN ce aparțin din noua clasificare:

Industrie Cod CAEN Rev. 2 Cod CAEN Rev. 3 Industria prelucrătoare CAEN 1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit CAEN 1062 – Fabricarea amidonului și a produselor din amidon; CAEN 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; CAEN 1072 – Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; CAEN 1073 – Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare; CAEN 1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice;



Un alt exemplu de cod CAEN detaliat este reprezentat de CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații, parte din industria de telecomunicații, activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale, fiind detaliat în următoarele coduri CAEN ce aparțin clasificarea CAEN Rev. 3:

Industrie Cod CAEN Rev. 2 Cod CAEN Rev. 3 Telecomunicații, activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații, CAEN 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit CAEN 6120 – Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații

Exemple coduri agregate

Pe de altă parte, o serie de alte coduri de activitate au fost reunite în versiunea CAEN Rev. 3, cu scopul de a simplifica clasificarea activităților și de a reduce birocrația. Un astfel de exemplu poate fi reprezentat de activități din domeniul IT, reglementate în versiunea anterioară sub codurile 6202 (Activități de consultanță în tehnologia informației).și 6203 (Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul), fiind reunite în CAEN Rev. 3 sub nr. 6220 (Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul). În privința noilor modificări, se recomandă asistența oferită din partea unui avocat registrul comerțului care se poate asigura că procedura de completare obiect de activitate sau înființare SRL este efectuată în conformitate cu dispozițiile din legea societăților.

Industrie Cod CAEN Rev. 2 Cod CAEN Rev. 3 Telecomunicații, activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației

CAEN 6203 – Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

CAEN 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul

În industria de comerț, au fost agregate coduri CAEN precum CAEN 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor unităților periferice și software ului în magazine specializate, CAEN 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate și CAEN 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentului audio video in magazine specializate, aparținând clasificării CAEN Rev. 2. Astfel, a fost înființat CAEN 4740 – Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații:

Industrie Cod CAEN Rev. 2 Cod CAEN Rev. 3 Comerț CAEN 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor unităților periferice și software ului în magazine specializate

CAEN 4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate

CAEN 4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentului audio video in magazine specializate



CAEN 4740 – Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații



Exemple de coduri recodificate

Printre codurile CAEN ce au suferit o recodificare amintim cod CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară, fiind recodificat sub nr. CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară, făcând parte din industria de tranzacții imobiliare:

Industrie Cod CAEN Rev. 2 Cod CAEN Rev. 3 Tranzacții imobiliare CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară

CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară

În industria de hoteluri și restaurante, codul CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a. s-a transformat în CAEN 5622 – Alte servicii de alimentație n.c.a.:

Industrie Cod CAEN Rev. 2 Cod CAEN Rev. 3 Hoteluri și restaurante CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.

CAEN 5622 – Alte servicii de alimentație n.c.a

Având în vedere aspectele menționate mai sus, noile reglementări referitoare la actualizare cod CAEN aduce o adaptare esențială la lumea afacerilor aflată într-o continuă dezvoltare și oferă un cadru legislativ mai prietenos, creând, în același timp, și oportunități semnificative pentru deschidere firme în România. Apariția unor noi coduri CAEN creează un mediu mai atractiv pentru investiții, încurajând viitorii antreprenori să facă demersurile necesare pentru înființare SRL în domenii cu potențiale ridicat de dezvoltare. Pentru aceste motive, se recomandă apelarea la un avocat comercial sau un avocat cod CAEN care vă poate oferi consultanță juridică în procesul de actualizare a obiectului de activitate conform versiunii CAEN Rev. 3 prin identificarea codurilor CAEN corespunzătoare, pregătirea de acte necesare pentru adăugare cod CAEN sau pentru înființarea unei firme la Registrul Comerțului.