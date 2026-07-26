Fonduri Europene

Comunicat de presă demarare proiect „Servicii de agrement în teritoriul Gal Dunărea De Sud dezvoltate de CISALVY S.R.L.”

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Comunicat de presa demarare proiect_CISALVY S.R-1Comunicat de presa demarare proiect_CISALVY S.R-1

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