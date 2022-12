Comunicat de presă Pitch deck – premierea planurilor de afaceri

Echipa proiectului „Innovative teaching and learning through developing of digital competences and implementation of STEM educational program” (Predare și învățare inovatoare prin dezvoltarea competențelor digitale și implementarea programului educațional STEM) – realizat de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani – România, în calitate de coordonator principal şi partenerii – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bălţi – Republica Moldova şi asociaţia de părinţi „Copiii noştri, minţi educate” Botoşani – România, cod EMS-ENI 2SOFT/1.1/53, România – Republica Moldova, finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană – s-a reunit, marți, 13 decembrie, pentru premierea planurilor de afaceri realizate în cadrul taberei de antreprenoriat, activitate inclusă în proiect.

Pitch deck – considerat etapă finală a taberei de antreprenoriat organizată de CNME Botosani – Copiii Noştri, Minţi educate, partener B2 a avut loc la sala multimedia a pensiunii Bianca din Botoșani.

Au fost prezentate cele șapte planuri finaliste ale elevilor de la Colegiul „Mihai Eminescu”, după care, cu emoție și suspans, participantele la concurs au aflat care a fost cel mai complet plan.

Prefectul județului Botoșani, Sorin Cornilă, provenit la rândul lui din mediul antreprenorial, a transmis felicitările sale pentru copii, pentru inițiatorii proiectului. „Despre antreprenoriat aș putea vorbi foarte mult, este domeniul unde am activat foarte mulți ani. Este un domeniu plin de provocări, care oferă și satisfacții. Este nevoie de disciplină, încredere în sine, creativitate, gândire pozitivă, pasiune, perseverență, capacitatea de a lua decizii, motivație și dorința de a reuși. Sunt calități pe care le aveți și voi și vă îndemn să mergeți înainte cu afacerea voastră. Eu cred în voi și sunt convins că generația voastră va schimba în bine viitorul nostru, al tuturor”.

Pitch deck vine după conferința finală a proiectului desfășurată în cursul acestei săptămâni, ocazie pentru reprezentanții Coelgiului Național „Mihai Eminescu” – Lider de Proiect să prezinte realizările și dotările cuprinse de-a lungul celor aproape doi ani.

Lista cu planurile realizate de elevi

https://antreprenoriat.cnme.ro/site/plans-view

Rezultate

https://antreprenoriat.cnme.ro/site/final-botosani

O activitate similară a avut loc și la Bălți – Republica Moldova. La Instituția Liceul Teoretic Mihai Eminescu au fost depuse în cadrul taberei de antreprenoriat cinci planuri de afaceri din care trei au fost premiate.

Asociația „CNME Botosani-Copiii Noştri, Minţi educate”

Manager proiect-B2 Cristina Bahrin