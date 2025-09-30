Condițiile meteorologice mențin închisă circulația pe Transalpina între Rânca și Obârșia Lotrului

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, (km 34+800 – km 59+800) rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00.
Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță.
Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic.
Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/.
