Conexiune sigură: cum să te protejezi digital de Valentine’s Day

Cantitatea de informații pe care o împărtășim online este în creștere, iar acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește întâlnirile online – întrucât căutarea dragostei necesită anumite confesiuni despre viața personală pentru a stabili o conexiune emoțională. Amploarea acestui schimb de informații a făcut ca unii utilizatori să devină victim ale atacurilor digitale, cum ar fi doxing – colectarea și expunerea publică, online, a datelor personale. În zilele premergătoare Valentine’s Day 2022, Kaspersky raportează o intensificare a escrocheriilor legate de acest subiect și încurajează utilizatorii aplicațiilor și site-urilor de dating online să-și protejeze datele și să-și asigure confidențialitatea digitală.

Utilizarea aplicațiilor de dating a explodat în ultimii doi ani: Tinder a atins un record de trei miliarde de swipes într-o singură zi, în martie 2020, în timp ce OkCupid susține că înregistrează 91 de milioane de compatibilități anual. Dar un studiu recent realizat de Kaspersky a constatat că mai mult de jumătate (55%) dintre respondenți se tem, ulterior, să nu fie urmăriți de cineva pe care l-au întâlnit online, în timp ce fiecare al șaselea utilizator al aplicațiilor de dating (16%) a fost expus fenomenului de doxing.

Multe dintre aceste aplicații solicită acum utilizatorilor să-și înregistreze contul prin intermediul rețelelor sociale pe care le utilizează, care populează automat un profil cu fotografii și informații personale, cum ar fi locul de muncă sau de studiu. Aceste date fac mai ușor pentru potențialii doxeri să găsească utilizatori online și să afle informații despre ei.

Datele stocate pe profilurile aplicației de dating sunt extrem de sensibile și foarte dorite de escroci. Acest lucru a făcut ca interesul de a proteja asemenea informații personale să fie mai puternic și, ca urmare a acestui lucru, aplicațiile de dating au devenit mai sigure. Potrivit studiului Kaspersky, cele mai populare cinci aplicații de dating și-au îmbunătățit protocoalele de criptare și au început să acorde mai multă atenție confidențialității utilizatorilor. Pentru a păstra datele în siguranță, astfel de aplicații au introdus versiuni plătite, care permit utilizatorilor să-și specifice manual locația sau să estompeze fotografiile, de exemplu.

Dar problema nu este întotdeauna legată de datele personale disponibile public. An de an, cercetătorii Kaspersky observă activități intensificate de escrocherie în preajma Valentine’s Day, iar anul acesta nu face excepție. Pe lângă imitarea aplicațiilor populare de dating, pentru a colecta informații personale despre victime, infractorii cibernetici au început să răspândească e-mailuri care pretind că vin din partea unor femei în căutarea partenerilor. Schema implică e-mailuri care includ un link către o pagină de phishing care imită un profil de pe un site de dating și le cere oamenilor să completeze un formular cu preferințele lor personale legate de un viitor partener. În cele din urmă, utilizatorului i se cere să-și adauge informațiile bancare. Astfel, victima ajunge să piardă date și bani și nici nu are șansa de a cunoaște oameni noi.

Un exemplu de e-mail ce include un link de tip phishing

„Aplicațiile de dating oferă noi posibilități celor care caută un partener. Cu toate acestea, toate informațiile stocate online pot fi preluate de escroci, atacatori și infractori. În plus, infractorii cibernetici se grăbesc să profite de acest canal pentru câștiguri financiare. Vestea bună este că aplicațiile de dating se mișcă în direcția corectă, permițând utilizatorilor să se conecteze mai sigur. Oricât de grozave pot fi, uneori, aceste interacțiuni, prudența este esențială, deoarece indiferent cât de priceput credeți că sunteți online, există întotdeauna modalități de a vă îmbunătăți siguranța digitală. În acest fel, puteți lăsa conversația să curgă, știind că dumneavoastră și informațiile dumneavoastră personale sunt în siguranță”, spune Anna Larkina, expert în securitate la Kaspersky.

Necesitatea unei abordări mai sigure a întâlnirilor online este și mai pertinentă în preajma Valentine’s Day, când numeroși utilizatori pot apela la aplicații și site-uri de dating pentru a stabili o potențială compatibilitate cu cineva. Pentru a contracara aceste riscuri, Kaspersky a detaliat următorii pași pe care oamenii îi pot urma pentru a se bucura în siguranță de întâlnirile online, acum și în viitor:

– Nu vă conectați la aceste aplicații prin intermediul contului de Instagram (sau de pe alte rețele sociale). Acest lucru oferă mult prea multe informații potențial utilizabile despre dumneavoastră. Chiar dacă ați configurat deja Instagram pentru confidențialitate și securitate, riscați mult stabilind o conexiune între aceste conturi.

– Nu împărtășiți numărul dumneavoastră de telefon sau alte profile de mesagerie. Aplicațiile de dating recomandă cu tărie să utilizați doar platformele lor încorporate de mesagerie și este bine să faceți acest lucru până când sunteți sigur că puteți avea încredere în persoana cu care discutați. De asemenea, când sunteți gata să treceți la o altă aplicație de mesagerie, configurați-o pentru a vă păstra informațiile private în siguranță.

– Infractorii cibernetici pot încerca metode de phishing în ceea ce privește unele dintre datele dumneavoastră private, așa că trebuie să acordați mai multă atenție dacă persoana cu care sunteți compatibil vă cere să instalați o anumită aplicație pe telefon, să vizitați un site web sau începe să pună întrebări despre, de exemplu, profesorul dumneavoastră preferat sau despre primul animal de companie (întrebări obișnuite privind securitatea site-ului web). Ce aveți de pierdut? Ei bine, aplicația poate fi rău intenționată, site-ul web poate fi o pagină de phishing, iar aceste informații pot ajuta pe cineva să vă fure banii sau identitatea.

– Fiți atenți la boții care vă pot ademeni să oferiți bani sau să împărtășiți datele personale. Sunt întotdeauna automați, așa că dacă aveți o senzație ciudată în conversație și dacă răspunsurile celeilalte persoane nu se potrivesc cu întrebările dumneavoastră, cu siguranță vorbiți cu un bot.

– Dacă este posibil, încercați să vă schimbați setările în cadrul aplicației, astfel încât să vă dezvăluie profilul doar acelor persoane cu care v-ați potrivit. În acest fel nu toată lumea va putea vedea datele dumneavoastră. Reducerea acestei perspective la un număr limitat de persoane scade șansele ca informațiile personale să ajungă pe mâini rele.