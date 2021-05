Conferința privind viitorul Europei: sesiune plenară inaugurală și eveniment destinat cetățenilor, în luna iunie

Comitetul executiv al Conferinţei a aprobat calendarul reuniunilor plenare și al grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, seria de evenimente urmând să înceapă luna viitoare.

Sesiunea plenară inaugurală a conferinței va avea loc la 19 iunie 2021 la Strasbourg, cu o participare atât la distanță, cât și fizică, în deplină conformitate cu situația sanitară, și va include prezentări privind grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și platforma digitală multilingvă.

Sesiunea va fi precedată de un eveniment destinat cetățenilor europeni, organizat sub egida conferinței, care va avea loc la 17 iunie 2021 la Lisabona, în Portugalia și va fi difuzat online în direct. Vor participa 27 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor sau ai evenimentelor organizate la nivel național sub egida conferinței (unul pentru fiecare stat membru), președintele Forumului European de Tineret și unii dintre cetățenii deja selectați pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel european. Evenimentul, organizat, de asemenea, în format hibrid, le va oferi participanților ocazia de a discuta cu cei trei copreședinți așteptările lor cu privire la conferință. Reprezentații vor participa și la sesiunea plenară inaugurală de la Strasbourg.

Comitetul executiv a luat act de modalitățile practice finale ale celor patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni, inclusiv de tematicile alocate fiecăruia: valori, drepturi, statul de drept, democrație, securitate; schimbări climatice, mediu/sănătate; o economie mai puternică, justiție socială, locuri de muncă/educație, tineret, cultură, sport/transformare digitală și UE în lume/migrația.

În plus, au fost elaborate orientări pentru a ajuta statele membre și alte părți interesate să organizeze grupuri de dezbatere ale cetățenilor și alte evenimente la nivel național, regional sau local, sub egida conferinței.



Guy Verhofstadt, membru al Parlamentului European și copreședinte al comitetului executiv al Conferintei, a declarat: „Acest proces trebuie să se desfășoare în mod absolut corect. Legitimitatea conferinței depinde în mare parte de aceasta. În prezent lucrăm la consolidarea platformei, la organizarea grupurilor de dezbatere și la înființarea sesiunii plenare, a cărei activitate se va baza pe contribuțiile platformei și ale grupurilor. Remarc, de asemenea, interesul ridicat pentru conferință manifestat de parlamentele naționale, de societatea civilă și de cetățeni. Sarcina noastră este să focalizăm tot acest entuziasm și această energie asupra conferinței.”



Ana Paula Zacarias, Secretar de stat pentru afaceri europene a Portugaliei și copreședinta comitetului executiv reprezentând Președinția Consiliului UE, a declarat: „Suntem încântați să organizăm primul eveniment al cetățenilor, luna viitoare, la Lisabona, înainte de prima sesiune plenară a conferinței. Cetățenii se vor afla întotdeauna în centrul acestui proces european important și dorim să le oferim posibilitatea de a se implica și de a participa cu adevărat. Viitorul nostru comun este în mâinile lor.”

Dubravka Šuica, vicepreședinta pentru democrație și demografie a Comisiei Europene și copreședintă a comitetului executiv, a declarat: „În curând vom ajunge la esența Conferinței privind viitorul Europei: cetățenii noștri. În calitate de elemente determinante ale acestui proces unic, contribuțiile, ideile, speranțele și visurile lor vor fi esențiale pentru a contura viziunea privind Uniunea noastră. Conferința le oferă cetățenilor un spațiu foarte necesar pentru a dezbate între ei și cu reprezentanții lor aleși, pe picior de egalitate.”

La sesiunea plenară a conferinței vor participa 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 de reprezentanți ai Consiliului UE (doi pentru fiecare stat membru) și trei reprezentanți ai Comisiei Europene, precum și 108 reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale, în condiții de egalitate, și cetățeni. 108 cetățeni, alături de președintele Forumului European de Tineret, vor discuta ideile cristalizate în cadrul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor și al platformei digitale multilingve.

Vor exista patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni. Fiecare dintre acestea va fi alcătuit din 200 de participanți și va include cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare stat membru.

Cetățenii vor fi selectați aleatoriu, pentru a se asigura că sunt reprezentativi pentru diversitatea UE în ceea ce privește originea geografică, genul, vârsta, mediul socioeconomic și nivelul de educație. Tinerii între 16 și 25 de ani vor reprezenta o treime în cadrul fiecărui grup de dezbatere.

În termenul prevăzut, plenul își va prezenta propunerile comitetului executiv, care va elabora un raport, în deplină colaborare și transparență cu plenul. Raportul va fi publicat pe platforma digitală multilingvă. Platforma digitală multilingvă constituie locul în care vor fi colectate, analizate și publicate contribuțiile rezultate în urma tuturor evenimentelor legate de conferință.