Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi în valoare totală de 82,73 milioane euro

Pentru Consiliul Concurenței, 2021 a fost un alt an cu activitate foarte intensă și rezultate foarte bune, chiar în condițiile constrângerilor generate de pandemia de Sars-Cov-2.

„ A fost un an bun din punct de vedere al îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus. Ne-am concentrat atenția asupra finalizării unor cazuri complexe, în domenii prioritare, iar valoarea totală a sancțiunilor aplicate, de peste 407 milioane lei, situează anul 2021 pe locul 3 în clasamentul amenzilor anuale aplicate de instituție de la înființare. Am declanșat mai multe investigații privind atât încălcarea legislației în domeniu, cât și pentru cunoaștere a modului în care funcționează anumite sectoare, am analizat un număr record de fuziuni și achiziții și am finalizat o serie de măsuri de sprijin care au ajutat economia să funcționeze în condiții dificile”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Investigaţii declanşate

În 2021 au fost declanşate 16 investigaţii privind posibile încălcări ale Legii concurenţei, în domenii precum energie, medicamente, servicii de reparare a autovehiculelor, furnizare de carte, produse electronice și IT&C, licitații etc.

An Nr. investigaţii

2021 16

2020 13

2019 9

Din totalul investigațiilor declanșate în 2021, 38% vizează un posibil abuz de poziție dominantă.

Primul caz de no poach agreement (companiile se înțeleg să nu contacteze, recruteze şi/sau angajeze persoane care lucrează şi/sau care au lucrat la vreuna dintre firmele implicate) declanșat de Consiliul Concurenței: piaţa forței de muncă calificată/specializată, asociată activităților de producție autovehicule/componente pentru autovehicule din România.

Investigaţii finalizate

Autoritatea de concurenţă a finalizat 11 investigaţii privind încălcarea Legii concurenţei, cu două mai puţine faţă de 2021. Din acestea, 55% au fost cazuri de înțelegeri de tip cartel.

Au fost finalizate investigații de impact în domenii esențiale, care stabilesc poziția instituției pentru cazuri viitoare:

▪ Imunoglobuline – limitare a comercializării imunoglobulinelor pentru a forța autoritățile să renunțe la taxa claw back pentru aceste medicamente;

▪ Role și ghirlande de mină – demonstrarea faptului că firmele ar fi putut participa la licitații, în lipsa consorțiului;

▪ Delgaz – abuz de poziție dominantă prin refuzul de a oferi acces la o facilitate esențială în ceea ce privește înregistrarea fișelor de evidență a lucrărilor de verificări/revizii în baza de date a Delgaz Grid SA → condiții discriminatorii aplicate companiilor prezente pe piața serviciilor de verificări/revizii, în raport cu societatea din grupul E.ON.;

▪ Hidroelectrica – abuz de poziție dominantă – compania s-a angajat să ofere la vânzare pe PZU o cantitate de energie electrică la un preț maxim determinat pe baza prețului prevăzut în cadrul contractelor la termen;

▪ Aeroport Otopeni – durata mare a contractelor de închiriere spații în aeroport a condus la închiderea pieței;

▪ Transport județean și inter-județean – prelungirea licențelor de transport închide piața și consolidează poziția dominantă a operatorilor existenți: nivelul tarifului/prețul nu a fost prevăzut printre criteriile de atribuire.

Anul trecut, Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi în valoare totală de 407 milioane lei (82,73 milioane euro), valoare care situează anul 2021 pe locul 3 în clasamentul amenzilor totale aplicate de autoritate.

Premieră: sancționarea unor companii nerezidente în România, amendă aplicată la cifra de afaceri a întregului grup.

Cele mai importante amenzi:

– 353.393.694 lei (aprox. 71 milioane euro): cinci companii farmaceutice (Baxalta Gmbh, Elveția, CSL Behring Gmbh, Germania, Biotest AG, Germania, Kedrion Spa, Italia, Octapharma AG, Elveția) furnizoare de imunoglobuline și alte medicamente derivate din plasma umană, precum și asociația reprezentativă a sectorului producătorilor de terapii cu proteine plasmatice – PPTA (Belgia) pentru limitarea şi, chiar, întreruperea aprovizionării pieţei româneşti cu imunoglobuline;

– 30 milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro): Delgaz Grid SA pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor conexe distribuției de gaze naturale;

– 13.471.039 lei (aprox. 2,78 milioane euro): cinci companii din domeniul producției și/sau comercializării ouălor de consum din România (Toneli Holding SA, Avicola Lumina SA, Avicola București SA, Albatros Gold SRL, Super Eggs SRL), precum și asociația administrată de acestea pentru coordonarea politicilor comerciale referitoare la livrările de produse pe piață, cu scopul de a crește artificial prețurile produselor sau cel puțin de stopare a scăderii prețurilor.

– 6,9 milioane lei (aprox. 1,4 milioane euro): șase companii (Dnata Catering SRL, Food and Beverages Management SRL, Trotter Management SRL, City Cafe Express SRL, RBK Property Management SRL, Primero Business Consulting SRL – în prezent, Land of Util Tehnology SRL) care oferă servicii de alimentație publică (food & beverage) în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București pentru fixarea prețurilor;

– 2.521.087 lei (aprox. 521.000 euro): șase companii (Upipsa SRL, Axa Company SRL, Uzina Rominex SRL, Uzitmet Industry SRL, Prelmet SA, Grupul Reparaţii Industriale şi Montaj Excavatoare X SRL) pentru trucarea unor licitații organizate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA şi Centrala Electrică de Termoficare Govora SA pentru achiziția de role și ghirlande de role de mină.