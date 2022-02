Consiliul Concurenţei analizează înfiinţarea Creditable Opportunities Fund SCA SICAV RAIF – Creditable Sub-Fund 1

Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care EOS Invest EE GmbH SA (EOS), Internațional Finance Corporation (IFC) și Next Capital Solutions SRL 1 vor înființa vehiculul de investiții Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF – Creditable Sub-Fund 1, prin intermediul fondului Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF.

EOS face parte din Grupul EOS, un furnizor internațional de servicii financiare personalizate.

Activitatea principală a companiei este achiziționarea de portofolii de creanțe garantate și negarantate. Principalele sale sectoare țintă sunt cel bancar, al utilităților, imobiliar și al comerțului electronic.

IFC este membră a Grupului Băncii Mondiale și este cea mai mare instituție de dezvoltare globală axată pe sectorul privat din țările în curs de dezvoltare.

Next Capital Solutions SRL și companiile din grupul său activează într-o gamă largă de activități, în sectorul financiar (credite neperformante și colectare, factoring și finanțare de credite neperformante garantate), dezvoltare imobiliară, activități de investiții (cum ar fi investiții/proiecte IT, investiții în agricultură, investiții de capital în companii românești), externalizare de procese de afaceri etc.

Fondul Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF a fost constituit la începutul lunii decembrie 2021 ca societate de investiții cu capital variabil organizată ca fond de investiții alternative rezervate cu compartimente multiple sub forma unei societăți în comandită pe acțiuni, în conformitate cu legislația din Luxemburg.

Scopul Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF – Creditable Sub-Fund 1 este de a investi în cumpărarea și/sau achiziționarea de active, inclusiv credite neperformante garantate pentru retail și IMM-uri/corporații sau portofolii de active imobiliare (în legătură cu credite neperformante) din bilanțurile băncilor din Bosnia și Herțegovina, Croația, România și Serbia.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă va evalua această operațiune în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr. 021.405.45.08, prin e-mail la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 25, în termen de 20 zile de la data prezentului anunţ.