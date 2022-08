Consiliul Concurenței analizează preluarea Be Shaping The Future de către Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intenționează să preia pachetul majoritar de acțiuni al Be Shaping The Future S.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT pentru diverse industrii, desfăşurându-şi activitatea aproape exclusiv în Italia. Compania este controlată de Bain Capital și Neuberger Berman Group. Be Shaping the Future S.p.A. este o companie de consultanță în domeniul IT cu sediul în Italia, axată pe sectorul financiar. Compania este activă pe piața din România, portofoliul său de clienți fiind axat pe instituții financiare. În conformitate cu prevederile Legii concurenței (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenței. Autoritatea de concurență va evalua operațiunea în scopul stabilirii compatibilității sale cu un mediu concurențial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

